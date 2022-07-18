Сенсационные политические скандалы

Последние годы с большого количества документов снимается гриф «секретно». Это не проходит без внимания и разного рода политические скандалы то и дело будоражат прессу и общественность. Перед вами топ-10 самых сенсационных политических скандалов.
1) Гей-бомба
В 90-х годах двадцатого века американские спецслужбы действительно разрабатывали такое оружие. Идея была в том, чтобы начинить бомбу специальным веществом — сильнейшим афродизиаком. Как предполагали разработчики, в результате такой атаки у солдат противника должно было возникнуть сильнейшее сексуальное влечение… даже к существу своего же пола. Хотите узнать больше — просто наберите в поисковике “гей-бомба”.
2) Эпидемия Сибирской язвы в Свердловске
По одной из версий, свердловская эпидемия Сибирской язвы, поразившая в 1979 по разным данным от 60 до 100 человек, являлась ничем иным как утечкой биохимического материала, использовавшиеся для создания биологического оружия.
3) Фальшивое нападение
Операция “Нортвудс”, организованная и спланированная правительством США, была ничем иным как инсценировкой нескольких вооруженных нападений на соединенные штаты. Целью этой операции была моральная подготовка населения к вторжению на Кубу и свержению Фиделя Кастро.
4) Насильственная стерилизация индейских женщин
В 1970 году женщины индейских племен были подвержены обязательной стерилизации, согласно указу министерства здравоохранения США. Подобные законы принимались в то время и в Канаде.
5) Вторая мировая война
Японское исследование под названием «Отряд 731» раскрыло ряд военных преступлений, совершенных как корейскими, так и японскими военными во время Второй мировой войны. Преступления заключались в ужасающих опытах над военнопленными. По степени жестокости эксперименты можно сравнить с теми, которые проводили нацисты в концлагерях.
6) Эксперимент MUKULTRA
Проект ЦРУ «MUKULTRA» был направлен на изучение способов контроля человеческого сознания. В ходе эксперимента испытуемых заставляли употреблять ЛСД и даже пытали.
7) Сегрегация
В истории Америки немало ужасающих примеров расового неравенства: от отдельных залов для чернокожих до бесчеловечных расправ Ку-клукс-клана. Но о многих случаев расового притеснения мы просто не знаем.
Так, например, исследование сифилиса Таскиги было направлено на изучение влияния болезни на человека. Все бы ничего, вот только подопытными были, ничего не подозревающие, больные афроамериканцы (к слову, среди больных были не только чернокожие). Врачи специально не давали им достаточного количества препаратов, чтобы посмотреть, как развивается болезнь. Стоит ли говорить, что в итоге все подопытные скончались.
Вообще, долгое время американские спецслужбы не видели ничего зазорного в принижении и уничтожении афроамериканского населения. Так, например, недавно открылось, что ФБР шантажировали Мартина Лютера Кинга, с целью довести его до самоубийства. Однако этот поступок кажется детской шалостью по сравнению с ситуацией, произошедшей в 1921 году, когда целый район, где проживало афроамериканское население, был сожжен дотла, просто потому, что этот район был слишком благополучен для “негров”. Правда, этот поступок совершили не спецслужбы, а обычные жители города, а правительство просто замолчало это преступление. Большинство людей узнали об этом только недавно.
8) Политическое убежище для нацистских преступников
Операция “Скрепка” — именно так назвали Американские спецслужбы процесс вербовки и найма нацистских ученых. Таким образом, американское правительство дало им возможность избежать наказания за ужасные опыты, которые проводились в концлагерях.
9) Иранская война
Все знают, что политика — грязное дело. Следующая ситуация — наглядное тому подтверждение. Администрация Рональда Рейгана во время Иранского конфликта продавала иранцам оружие в обмен на военнопленных. Деньги, полученные от Иранцев, администрация тратила на поддержку повстанцев в Никарагуа. Так, политики убивали двух зайцев одновременно. Это не было бы скандалом, если бы оба эти действия не противоречили эмбарго, которое запрещало торговлю оружием с этими странами.
10) Двойной агент США и СССР
Прошли годы после развала советского союза, когда выяснилось, что агент ФБР Роберт Хансен долгие годы являлся двойным агентом СССР и США — это было шоком даже для близких и коллег мужчины.
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