Почему важно обнимать близких

Для большинства людей объятия – это жест поддержки, близости и способ выразить то, что мы чувствуем к другим людям. Однако польза объятий имеет большую власть и напрямую влияет на здоровье.







Все знают, что дети нуждаются в объятиях и ласке. Но когда мы становимся взрослыми всё меняется. Кажется, мы словно боимся показать то, что чувствуем, продемонстрировать любовь и привязанность. А между тем объятия нужны не только детям, но и взрослым, чтобы чувствовать себя защищёнными. Это настоящая терапия, которую следует выполнять не только инстинктивно, но и сознательно и инициативно.



Польза объятий