Все, что нужно знать о турбулентности по мнению профессиональных пилотов/

Каждому, кто хоть раз летал на самолетах, знакомо неприятное и пугающее ощущение болтанки, заставляющее пожалеть о том, что вы не выбрали более безопасный способ передвижения. На самом же деле, турбулентность опасна только тем пассажирам, кто считает себя слишком умным, или слишком самостоятельным, чтобы следовать указаниям стюардесс и стюардов. Вот, что говорят об этом страшном, но не опасном явлении сами пилоты.









Что такое турбулентность

Травмы

Непредсказуемая опасность

Исключение из правил

Смертельный полет

Информация от профессионального пилота

Прощай, страх