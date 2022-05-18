Одежда, которая вас старит

От современного разнообразия модных тенденций можно просто сойти с ума! Сколько существует различных стилей, фасонов и расцветок, видов макияжа и разных сочетаний! Очень сложно не идти на поводу у выдающихся домов моды и выбрать то, что будет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.









К сожалению, молодые девушки, слепо следуя моде, уродуют свою фигуру неподходящими вещами, а лицо нелепым макияжем. Стоит четко разграничивать высокую моду и ту, которую можно использовать в обыденной жизни. Для того чтобы всегда выглядеть молодо и свежо, стоит прислушаться к этим простым, но крайне полезным советам. Они помогут всегда быть красивой и элегантной дамой.



Правильно выбирайте цвета

Сумка и туфли в тон

Расставайтесь с прошлым

Макияж

Сорока-ворона

Одежда по возрасту