Одежда, которая вас старит

От современного разнообразия модных тенденций можно просто сойти с ума! Сколько существует различных стилей, фасонов и расцветок, видов макияжа и разных сочетаний! Очень сложно не идти на поводу у выдающихся домов моды и выбрать то, что будет подчеркивать достоинства и скрывать недостатки.
К сожалению, молодые девушки, слепо следуя моде, уродуют свою фигуру неподходящими вещами, а лицо нелепым макияжем. Стоит четко разграничивать высокую моду и ту, которую можно использовать в обыденной жизни. Для того чтобы всегда выглядеть молодо и свежо, стоит прислушаться к этим простым, но крайне полезным советам. Они помогут всегда быть красивой и элегантной дамой.
Правильно выбирайте цвета
Сейчас очень сложно представить гардероб любой модницы без одежды черного цвета. И это весьма оправдано, ведь он делает образ более элегантным и позволяет выглядеть гораздо стройнее. Но если использовать слишком много черного цвета, можно легко прибавить себе несколько лет. Особенно это касается аксессуаров, которые находятся возле лица. Они делают цвет кожи более бледным, подчеркивают морщины и мешки под глазами. А ведь именно это и выдает настоящий возраст женщины, не так ли?
Коричневый цвет тоже считается цветом пожилых людей. Такие аксессуары вполне позволительны, но нужно быть аккуратнее с одеждой.
Сумка и туфли в тон
Раньше, когда девушка носила сумку и туфли одного цвета, это считалось вершиной элегантности и хорошего вкуса. Но время идет и это «золотое» правило уже давно не актуально. Даже если женщина выглядит достаточно молодо, но продолжает следовать этому закону, она обязательно создаст впечатление дамы за 50. Также это касается комплектов украшений, которые в современном мире принято разделять и не носить вместе.
Расставайтесь с прошлым
Многие взрослые женщины, пытаясь скрыть свой возраст, в погоне за молодостью все равно выдают его. Они не могут расстаться с вещами, которые были актуальны лет 30 назад. Это касается платьев-балахонов, блуз с объемными плечами, бантами и воланами, твидовых брюк. Перечень таких вещей очень широкий, но про них можно сказать одно: их достали из бабушкиного сундука! Молодые девушки могут позволить себе носить такую одежду на выход или в качестве костюма на вечеринку. Даже в обычной жизни ретро-вещи будут только украшать их. Но если вы взрослая дама, которая хочет казаться моложе, вам лучше забыть об их существовании! Отдайте предпочтение классике, которая будет украшать любую женщину, независимо от её возраста.
Макияж
Очень часто женщины в попытке выглядеть моложе решают наносить как можно больше макияжа! Они это делают для того, чтобы скрыть возрастные морщины, да и просто сделать его ярче. Эти дамы забывают о том, что слишком плотный слой тонального крема наоборот сделает все изъяны кожи более заметными. Не думайте, что за малиновыми губами и яркими синими тенями вы сможете скрыть свой настоящий возраст. Отдайте предпочтение натуральному макияжу, который ни в коем случае не испортит внешний вид!
Сорока-ворона
Многие взрослые женщины считают, что чем больше на них стразов и пайеток, тем моложе и лучше они выглядят. Но не нужно гоняться за молодыми девочками, которым только недавно исполнилось 18 лет! Их это точно не испортит, но в случае взрослой женщины состарит её еще больше. Вещи, которые напичканы блестками, не только выдадут ваш настоящий возраст, но и создадут имидж «деревенщины». Это также касается необдуманного использования животных принтов, в частности, леопардового. Не думайте, что «чем ярче, тем дороже». Скорее выбрасывайте подобные вещи! Отдайте предпочтение более спокойным и элегантным вещам.
Одежда по возрасту
Не пытайтесь выглядеть моложе за счет современных трендов, рассчитанных на молодых девушек и парней. Поверьте, вряд ли взрослой даме подойдут рваные джинсы-бойфренды или полупрозрачные блузы. Открытые платья, яркие узоры точно не сделают вас моложе и привлекательней. Постарайтесь чаще носить классику, которая подойдет для женщины любого возраста. Даже не пытайтесь носить грубые ботинки на шнурках, предпочтите аккуратные ботильоны на устойчивом каблуке или танкетке.
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