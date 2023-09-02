Линда Хэмилтон после «Терминаторов»: Оглушительный успех, неудачные браки и биполярное расстройство

Образ этой волевой, сильной, и вместе с тем очаровательной женщины, сыгравшей Сару Коннор в знаменитом «Терминаторе», сегодня знаком всем любителям кино. Но далеко не все знают, что у этого оглушительного успеха была обратная сторона, которая во многом отравляла жизнь Линды Хэмилтон, прослывшей актрисой одной роли. Что в ее жизни были личные драмы, два неудачных замужества, простои в работе и серьезное заболевание, от которого актриса страдает всю жизнь.
Начало творческого пути Линды Хэмилтон
Линда Хэмилтон. Фото: cojo.ru
Линда Хэмилтон никогда не мечтала быть актрисой, хотя в детства ей приходилось играть в школьных спектаклях. Но это было скорее развлечение, в котором она принимала участие за компанию со своей сестрой-близняшкой.
Девочки родились в простой американской семье, рано потеряли отца, и между ними с детства образовалось соперничество, которое к 16 годам переросло в серьезный подростковый кризис. Линда росла проблемным ребенком, еще в детстве ей был поставлен диагноз маниакально-депрессивный синдром. Чтобы не быть похожей на сестру, она обрезала волосы, красила их в другой цвет, одевалась в мальчишечью одежду, и много времени посвящала чтению книг. А потом неожиданно уехала в Нью-Йорк, где поступила на актерские курсы известного кинорежиссера Ли Страсберга.
Линда Хэмилтон. Фото: cojo.ru
После окончания курсов Линда переехала в Калифорнию, начала работать на телевидении и сниматься в малобюджетных сериалах. Ее заметил режиссер Джеймс Кэмерон и пригласил на роль в фильме «Терминатор», который впоследствии изменил всю ее жизнь.
Роль, которая принесла славу
Линда Хэмилтон в фильме Терминатор. Фото: film.ru
Когда Линда Хэмилтон прочитала сценарий фильма, то даже не предполагала, что впоследствии он произведет настоящий фурор, станет культовым фильмом и классикой жанра, она восприняла это как обычную работу в кино. В то время Линда работала над несколькими небольшими ролями, поэтому сказала режиссеру, что не уверена, стоит ли браться еще за одну работу, тем более ей не близок жанр научной фантастики.
Но Кэмерон настоял на пробах, образ 28-летней Линды Хэмилтон казался ему идеально подходящим для этой роли. По сюжету фильма Сара Коннор - самоотверженная волевая женщина, которая вступает в борьбу с киборгом-убийцей, прибывшим из пост-апокалиптического будущего, чтобы ее убить, поскольку ее нерожденный сын в будущем должен выиграть войну человечества против господства машин.
Линда Хэмилтон с Арнольдом Шварценеггером. Фото: film.ru
В фильме Линде Хэмилтон пришлось играть с легендарным Арнольдом Шварценеггером, который в то время еще не был популярным актером. Ему тоже поначалу не понравилась роль Терминатора, он не представлял, как можно играть машину. Но как оказалось, они с Линдой Хэмилтон прекрасно справились со своими ролями.
Почему при многочисленных ролях Линду Хэмилтон называют актрисой одной роли
Линда Хэмилтон в шестой части Терминатора. Фото: film.ru
Однажды Арнольд Шварценеггер признался, что Линда Хэмилтон - его лучшая партнерша по съемкам и близкий друг. Он рассказал, как она готовилась к съемкам, чтобы войти в роль - брала уроки у инструкторов спецназа, училась обращаться с оружием, усиленно занималась спортом, целые дни проводила в тренажерном зале. Он восхищался ее спортивной фигурой и стальными мускулами, абсолютно не лишавшими ее женственности и очарования.
Прошло много лет с момента выхода на экраны фильма «Терминатор», благодаря которому актеры, сыгравшие главные роли, получили мировую известность.
Но если у Шварценеггера актерская карьера сложилась удачно и за это время он снялся во многих фильмах, для Линды Хэмилтон роль хладнокровной женщины-воина оказалась роковой. И хотя она достаточно много снималась, но всегда чувствовала, как режиссеры и зрители ассоциировали ее исключительно с образом Сары Коннор.
Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор. Фото: kinoreporter.ru
И вот, удача улыбнулась актрисе еще раз - Джеймс Кэмерон пригласил ее на съемки второй части «Терминатор: Судный день». К тому времени Линда помирилась со своей сестрой, которая также сыграла несколько эпизодов в этом фильме.
Когда Линде было уже 63, ей пришлось вновь вернулась к этой роли уже в шестой части фильма. Актриса переживала, как зрители воспримут уже значительно постаревшую Сару Коннор. Но ей удалось создать не менее интересный образ и вновь испытать восхищение и любовь зрителей.
Трагедия личной жизни и серьезный диагноз
Линда Хэмилтон с режиссером Джеймсом Кэмероном. Фото: tv.ua
Диагноз, поставленный Линде Хэмилтон еще в детстве, на фоне взаимоотношений с сестрой, дало о себе знать уже в зрелом возрасте. Первой брак Линды с актером Брюсом Эбботом оказалось неудачным. Подозревая супруга в изменах, женщина набрасывалась на него с истериками и обвинениями, что стало причиной выкидыша на ранних сроках беременности. Спустя год у супругов родился сын Далтон, но брак было уже не спасти.
Расставшись с мужем, Линда начала злоупотреблять алкоголем, что совпадало с нервными и физическими перегрузками во время ежедневных съемок в «Терминаторе», занятиями в тренажерном зале. Как потом вспоминала Линда, в этот период она спала по 3-4 часа в день, и казалось, ей совсем не нужен был сон.
Во время съемок она близко сошлась с режиссером Джеймсом Кэмероном, который стал ее вторым мужем. Вскоре у них родилась дочь Джозефина, но на фоне постродовой депрессии все повторилось сначала. У нее появились навязчивые идеи об изменах мужа, начались панические атаки, она устраивала истерики, вышвыривала его вещи из окна. Наконец, Камерон действительно нашел себе другую женщину, ушел из дома, и больше к Линде не вернулся.
После этого Линда поняла, что ей нужна профессиональная помощь врачей. Диагноз, поставленный в детстве, подтвердился, и еще больше усугубился биполярным расстройством, которое актрисе пришлось лечить всю последующую жизнь. Это не мешало ей жить и работать, но больше замуж она не выходила.
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