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В Англии обнаружена пещера тамплиеров: таинственное подземелье с 700-летней историей


Пещера тамплиеров в Шропшире (Англия)

Пещера тамплиеров в Шропшире (Англия)

Когда Алиса решила узнать, куда ведет кроличья нора, она оказалась в невероятном мире Зазеркалья. Столь же невероятное открытие сделал и британский фотограф Майкл Скотт, исследовавший обычную заячью нору в окрестностях города Шифнал. Оказалось, что под землей – старинная пещера, которую семь столетий назад построили рыцари Ордена тамплиеров

Тот самый вход в заячью нору

Тот самый вход в заячью нору

Размеры пещеры шокировали бесстрашного фотографа: под землей оказались просторные галереи и коридоры, гроты и альковы, построенные для проведения ритуальных обрядов. Пещеры располагаются под фермерскими полями, входы в них были замурованы местными жителями в 2012 году, когда представители различных субкультур стали все чаще наведываться в подземные туннели.
Возраст пещеры тамплиеров - 700 лет

Возраст пещеры тамплиеров - 700 лет

Ученым известно о существовании пещер, однако должного внимания к ним не было. После того, как Майкл Скотт опубликовал свой фоторепортаж о посещении пещеры тамплиеров, Интернет и газеты буквально взорвались сообщениями о таинственной находке. Пещеры вырезаны в песчанике, они находятся на глубине метра.
Таинственные коридоры и галереи

Таинственные коридоры и галереи

 
Пещера предназначалась для проведения ритуалов

Пещера предназначалась для проведения ритуалов

 
Единственный замурованный вход

Единственный замурованный вход

Майкл рассказывает, что заметить пещеры практически невозможно, если не знать, где искать вход.
Учитывая 700-летнюю историю пещер, они представляют огромный интерес не только для историков, но и для заурядных туристов. Чтобы провести фотосессию, Майкл осветил туннели пещеры свечами, атмосфера получилась загадочной и таинственной. Предполагается, что пещера тамплиеров может стать одной из привлекательных достопримечательностей Шропшира.
Пещера тамплиеров в Шропшире (Англия)

Пещера тамплиеров в Шропшире (Англия)

 

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В Англии обнаружена пещера тамплиеров: таинственное подземелье с 700-летней историей

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В Англии обнаружена пещера тамплиеров: таинственное подземелье с 700-летней историейПодписаться на мой Instagram
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