Самые известные литературные подделки, в подлинность которых поверили почти все

Уильям Шекспир и подделка его рукописи.

Вено Константиново

Константин I ведёт под уздцы коня, на котором восседает папа Сильвестр I. Фреска капеллы Сан-Сильвестро, до 1247 года. | Фото: ru.wikipedia.org.

Константинов дар - поддельное завещание императора Константина Папе Сильвестру I. | Фото: cs8.pikabu.ru.

Поддельный Шекспир

Уильям Генри Айрленд - английский адвокат и литератор, известный, как фальсификатор рукописей Шекспира. | Фото: ru.wikipedia.org.

Рукопись «шекспировских подделок» Уильяма Генри Айрленда. | Фото: around-shake.ru.

Сборник балканских песен

Проспер Мериме - французский писатель. | Фото: uamodna.com.

Дневники Гитлера

Выпуск журнала «Stern» с публикацией фальшивых дневников Гитлера. | Фото: bc01.rp-online.de.

Демонстрация фальшивых дневников Гитлера, 1983 год. | Фото: niyisi.net.

Автобиография Говарда Хьюза

Книга Клиффорда Ирвинга «Автобиография Говарда Хьюза». | Фото: soloneba.com.

Скандальный журналист Клиффорд Ирвинг. | Фото: liarcity.com.