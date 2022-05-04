Самые известные литературные подделки, в подлинность которых поверили почти все

Уильям Шекспир и подделка его рукописи.
Как правило, перелистывая страницы исторических сочинений, обыватели привыкли доверять написанному. Но история знает немало случаев, когда они оказывались подделкой. В этом обзоре собраны известные фальсификации, в подлинность которых верили миллионы людей.
Вено Константиново
Константин I ведёт под уздцы коня, на котором восседает папа Сильвестр I. Фреска капеллы Сан-Сильвестро, до 1247 года. | Фото: ru.wikipedia.org.
Стремясь усилить свое влияние по всей Европе в Средневековье, католические сановники представили на всеобщее обозрение древний документ, известный как Вено Константиново (или Дар Константинов). Согласно ему, император Константин передавал в дар Папе Сильвестру I земли и власть над Римской империей.
В документе-завещании красочно рассказывалось о том, что Константин заболел проказой, и только крещение и обращение в христианство чудесным образом излечили его от недуга. В благодарность за это император даже хотел снять с себя корону и передать правление Папе, но тот великодушно отказался, довольствуясь только наивысшим церковным саном. С XI века именно Вено Константиново стало одним из главных рычагов для притязаний понтифика на верховную власть в Европе времен Средневековья.
Константинов дар - поддельное завещание императора Константина Папе Сильвестру I. | Фото: cs8.pikabu.ru.
Факт фальсификации документа доказал итальянский гуманист Лоренцо дела Валла еще во второй половине XV века. После этого римские священнослужители еще пару столетий пытались утверждать, что это подлинник, но потом все-таки признали, что Вено Константиново – подделка.
Поддельный Шекспир
Уильям Генри Айрленд - английский адвокат и литератор, известный, как фальсификатор рукописей Шекспира. | Фото: ru.wikipedia.org.
Уильям Генри Айрленд был сыном издателя Сэмюэля Айрленда, ярого поклонника творчества Шекспира. В 1794 году Уильям, по роду своих занятий имевший доступ к старинным документам, презентовал отцу уникальное долговое письмо, якобы подписанное самим Шекспиром. От этого издатель пришел в неописуемый восторг.
Немного позже Уильям Генри Айрленд «внезапно обнаружил» еще несколько бумаг, написанных рукой великим английским поэтом и драматургом. Среди них были якобы рукописи «Короля Лира» и «Гамлета». Эксперты подтвердили подлинность документов, а отец и сын Айрленды стали очень популярными в лондонском обществе.
Рукопись «шекспировских подделок» Уильяма Генри Айрленда. | Фото: around-shake.ru.
Уильям Генри, уверенный в том, что его фальсификации уже никто не раскроет, взялся за сочинение целой пьесы «Вортигерн и Ровена», которую он приписал авторству Шекспира. В 1796 году должна состоялась ее премьера, но за два дня до этого вышла книга шекспироведа Эдмонда Мэлоуна, в которой он доказал мистификацию Айрленда. На этом карьере фальсификатора пришел конец.
Сборник балканских песен
Проспер Мериме - французский писатель. | Фото: uamodna.com.
Однажды французский писатель-романтик Проспер Мериме задумал отправиться на Балканы, чтобы изучить быт и фольклор народа. Но денег на поездку не было. Поэтому Мериме решил сначала выпустить сборник песен якобы в переводе в балканского, продать его повыгоднее, а потом действительно совершить путешествие, чтобы убедиться в правильности всего написанного. Сборник «Гусли» был издан в 1827 году. Мистификацию разгадали Виктор Гюго и Александр Пушкин, хотя Проспер Мериме не слишком и скрывал правду.
Дневники Гитлера
Выпуск журнала «Stern» с публикацией фальшивых дневников Гитлера. | Фото: bc01.rp-online.de.
В начале 1980-х годов в немецкой газете «Штерн» («Stern») появились первые публикации дневников Адольфа Гитлера. Их якобы нашел художник Конрад Куяу на месте обломков упавшего самолета, тайно перевозившего документы из ГДР в ФРГ. Газету уговаривал приобрести раритеты журналист Герд Хайдеманн, проработавший в издании 32 года. В конце концов, редакция заплатила Куяу 9,3 миллионов франков.
Демонстрация фальшивых дневников Гитлера, 1983 год. | Фото: niyisi.net.
После первой публикации дневников фюрера тираж издания «Штерн» возрос сразу на 300 тысяч экземпляров. Лишь месяц спустя, после более тщательной проверки выяснилось, что дневники – это фальсификация. Эксперты-графологи установили, что почерк, которым написаны документы, принадлежал не фюреру. Более того, такие бумага и чернила не использовались в первой половине ХХ века. Конрада Куяу и Герда Хайдеманна, как подельника, получившего от сделки 1,5 миллиона франков, отправили за решетку.
Автобиография Говарда Хьюза
Книга Клиффорда Ирвинга «Автобиография Говарда Хьюза». | Фото: soloneba.com.
В 1971 году американский журналист и писатель Клиффорд Ирвинг пошел на рискованный шаг. Он сообщил издательству McGraw-Hill, что знаменитый миллионер Говард Хьюз обратился к журналисту с просьбой о соавторстве его автобиографии. Ему поверили и заключили солидный контракт на право публикации рукописи.
Скандальный журналист Клиффорд Ирвинг. | Фото: liarcity.com.
На самом деле Клиффорд Ирвинг даже и не виделся с Хьюзом. Он сделал ставку на то, что 65-летний миллионер жил в добровольном затворничестве более 10 лет и ни с кем не общался. К большому удивлению журналиста, Говард Хьюз отреагировал на публикацию, более того, он принял участие в аудиоконференции, в которой указал, что изданная автобиография к нему никакого отношения не имеет, а об Ирвинге он впервые слышит. Журналиста-пройдоху отправили в тюрьму на 2,5 года.
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