Как получить отменный урожай томатов

Все больше и больше огородников выбирают для ухода за своими посадками натуральные подкормки, сделанные самостоятельно.

И это неудивительно, такие подкормки стоят значительно дешевле, чем химические препараты, а эффект от их использования ничем не уступает эффекту от применения дорогих средств. Сегодня речь пойдет о двух простых, но очень действенных подкормках для томатов. Внесение этих средств поможет увеличить качество урожая, защитит посадки от болезней и вредителей и сделает плоды крупными, сочными и сладкими.

Для приготовления первого натурального удобрения налейте 1 л кефира в ведро объемом 10 л. Добавьте к кефиру 3 стакана золы. Благодаря кислотам, содержащимся в кефире, все питательные вещества из золы перейдут в раствор.







Доведите удобрение до объема 10 л и добавьте 1/2 ч л йода. Благодаря йоду посадки будут защищены от фитофторы и других грибковых заболеваний.







Повысить эффективность натуральной подкормки поможет биогумус в количестве 3 столовых ложки. После того как концентрированный раствор настоится не менее 4 часов его можно будет использовать для обработки посадок.

Для полива кустиков 1 стакан концентрированного раствора разводится в 10 л воды.







Для лучшего эффекта от применения данного средства растения рекомендуется поливать сверху.

Еще одна универсальная подкормка для томатов готовится на основе дрожжей, которые содержат огромное количество витаминов группы В, так необходимых для развития крупных и вкусных плодов.

10 гр дрожжей высыпьте в 1 л теплой воды. Добавьте к раствору 2 ч л меда и хорошо перемешайте. Лучше использовать именно мед, а не сахар, так как мед содержит большое количество аминокислот, которые улучшают процессы всасывания питательных веществ.







Оставьте раствор на 1 час в теплом месте и перелейте в ведро с 9 л воды.







Последний компонент этого эффективного средства — 3 ст л гумата калия, который поможет повысить урожайность и сделает плоды сладкими и вкусными.

Дрожжевую подкормку следует вносить под корень 1 раз в 2 недели.







Чередуя две натуральные подкормки, можно без каких-либо проблем получить большой урожай вкусных томатов.

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