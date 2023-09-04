8 ключевых элементов гардероба, которые позволят выглядеть дорого даже в скромной одежде

Есть вещи, на которых нельзя экономить.
Любой человек, выбирая одежду, хочет казаться обеспеченнее, чем в действительности, быть похожим на успешного бизнесмена... Результат – вещи, приобретённые, чтобы сигнализировать окружающим о состоятельности, «кричат» о комплексах и нестабильном доходе. А вот «обаятельная буржуазия» безошибочно вычисляет людей своего круга по нескольким предметам гардероба – неброским, но статусным. О том, какая одежда и аксессуары красноречиво свидетельствует о достатке, а какая выдаёт стеснённость в средствах и желание «зарисоваться», пойдёт речь в данном материале.
Не любая дорогая вещь имеет презентабельный вид.
Как отличить выскочку без гроша в кармане от по-настоящему состоятельного человека? Существует заблуждение, что «богачи» ходят в вычурных изделиях из кожи или меха, дорогущем костюмчике с искрой, в галстуке, цена которого совпадает с месячным бюджетом обычной семьи, лаковых узконосых туфлях, с крупногабаритными золотыми цепочками / браслетами / «печатками».
Прочно засевшие в голове стереотипы рисуют образ «братка» из лихих 90-х, тогда как респектабельность современного человека - это, скорее, «скромное обаяние буржуазии»: миллиардер Билл Гейтс, например, запросто появлялся на публике в растянутом недорогом свитере... А на что действительно не стоит жалеть денег тем, кому важно выглядеть респектабельно?
1. Обувь
Добротная обувь не может быть дешёвой.
Ошибка многих: «Ой, зачем мне дорогие? Куплю подешевле: отношу сезон, выброшу да моднее куплю». Успешного и уверенного в завтрашнем дне человека легко «отсканировать» с первого взгляда по туфлям / ботинкам / сапогам: независимо от предпочитаемой модели, они ПОРОДИСТЫЕ:
- сдержанные (не кричащих цветов, ни в коем случае не ультрамодные);
- от проверенного производителя;
- только из хорошей кожи (если это варианты для активного отдыха - из качественных полимерных материалов).
Данный принцип одинаково актуален и для мужчин, и для женщин (за исключением, разве что, представителей шоу-бизнеса, для которых эпатажный лук - залог успеха). Хорошая пара классической обуви, в отличие от дешёвых, пусть и трендовых «односезонок», не выйдет из моды и будет иметь «респектабельный» вид и через год, и через два.
2. Сумка
Женщина не может себе позволить… дешёвую сумку!
Сразу поправка: речь не идёт о летних путешествиях, пляжном отдыхе, где ходить даже с куском грубой ткани или пэчворк-сумой позволительно.
Да простит нас молодой дерматин, сумка должна быть только кожаная, с качественной и неброской фурнитурой, аккуратными швами. Модель? Цвет? А вот это не принципиально. Практически любое приличное (и, разумеется, не копеечное) кожаное изделие будет в рамках классики: сложно представить, что производитель, не пожалевший денег на классное сырьё, будет лепить на кусок добротной кожи стразы и прочие «бедняцкие» роскошества, а тем более использовать дешёвые красители.
3. Бельё
Качественное бельё – оправданные расходы.
Да-да. И речь не о романтических свиданиях, когда хочется надеть что-то «приличное». В какой-то степени бельё – это показатель внутренней культуры, интеллигентности.
Предположим, человеку пришлось спонтанно раздеться (незапланированный поход к врачу, необходимость снять точные мерки у портного, стихийно возникшая возможность посетить бассейн – что угодно). И здесь (не будем кривить душой: все всегда разглядывают друг друга) возможны сюрпризы: небогато одетая женщина внезапно продемонстрирует качественное и недешёвое бельевое изделие, соответствующее особенностям фигуры, а минуту назад небрежно вертевшая в руках десятый айфон дама - грязновато-серые кружева бюстгальтера «с рынка» и немного разошедшийся шов на... В общем, понятно, на чём…
Даже не суперобеспеченный человек понимает, что первостепенно вложить деньги в качественное, удобное и презентабельное бельё, благодаря которому и простенькая футболочка за 3 доллара, и недорогие брючки за 10 будут смотреться стильно.
4. Чулки, колготки и носки
Лучшие колготки – те, которых не видно.
Говоря о белье, не стоит забывать и о чулочно-носочных изделиях. Постсоветским «прибабахам» а-ля «Я ж сегодня не буду снимать обувь, так дырочку никто не увидит» – вечная анафема. Все ведь помнят Фрекен Бок из «Карлсона»: шведская фрау, собираясь на телевидение, даже стельки новые купила: «Пусть никто не увидит, но я-то знаю, что они новые!» Уважение к себе – это основа респектабельности.
По дешёвым колготкам также легко вычислить женщину со скромным доходом. Для износостойкости недорогого изделия производители добавляют много лайкры. Такие колготки действительно не рвутся в тот же день, но выглядят как пережиток 90-х, когда лоснящиеся лодыжки были в тренде вкупе с чёлкой «козырьком».
Идеальное чулочное изделие – это то, которого не видно (в данный момент речь не о плотных колготках чёрного цвета и т. п.). Такой эффект возможен, если плотность вязки не более 20 den, а в идеале – 12 den, 8 den. Очевидно, что дешёвыми тончайшие и «невидимые» колготочки быть не могут: капроновая нить, которая не порвётся при первом прикосновении, – дорогой исходник.
5. Кольца и перстни
Мужские украшения: или идеально, или ничего.
Очень странное многолетнее наблюдение: больше всего любят носить громоздкие золотые перстни-печатки «парни на районе». Эта в высшей мере стильная деталь идеально дополняет образ, состоящий из «треников» с начёсом, узконосых ботинок и ногтей с каймой цвета индиго или тотал блэк. «Печатки», видимо, сигнализируют о жизни на широкую ногу и высоком титуле.
Теперь серьёзно. Если мужчина не принадлежит к богемно-артистической среде, то он, как правило, ограничивается качественным и элегантным обручальным (или хотя бы более скромным) кольцом на ухоженных руках (как минимум – чистых). Что же касается настоящих леди, то «этикет» в области ношения колец более демократичен, хотя (как уже было отмечено в одном из материалов на Novate.ru, посвящённом украшениям), многочисленные кольца свидетельствуют о желании сообщить всему миру, на что потрачены последние деньги.
6. Верхняя одежда
Заблуждение: «Любая шуба смотрится богаче пуховика».
О чём уж точно не пойдёт речь в данном материале – так это о необходимости иметь в гардеробе дорогущие меховые и кожаные изделия в качестве маркера кредитабельности. Разве женщина в норковой шубе, заходящая в автобус, способна убедить кого-либо в своём завидном материальном статусе? И разве нужна песцовая шуба «в пол» той, которая перемещается по городу в хорошем авто?
Красивый был песец… А шубка – так себе...
Всё чаще в толпе (среди пафосных дублёнок и мехов) состоятельного человека можно вычислить как раз по хорошо сидящему и качественному пуховику. Кредитабельному гражданину нет нужды демонстрировать кому-то, что он не нищеброд. Он спокоен, уверен в своём статусе и поэтому на первое место ставит комфорт. Не правда ли, отличная новость? Можно взять четверть суммы, накопленной на несчастных песцов, и, купив лёгкое и гораздо более удобное изделие, выглядеть просто, но достойно.
7. Шарфы, платки, палантины
Удачно подобранный шарф - гарант элегантного образа.
Бог в мелочах. Часто ли попадаются на глаза состоятельные люди в замусоленном шарфе с катышками? В измятом палантине? Платке с затяжками и плохо обработанными краями? Поскольку вопрос был риторический, следует сразу подвести итог: уж лучше свитерок поскромнее, но шарф, платок или палантин должны быть из качественного износостойкого материала, не менее качественно обработанного (хотя бы не в китайском подвале) и окрашенного. Кроме того, аляповатый рисунок, конфликтующий с остальной одеждой, даже на добротном изделии выглядит «дёшево».
В мелочах – респектабельность.
8. Перчатки
Красивым рукам – достойная одежда!
Никаких пуристских выпадов из серии «только кожа» не будет: это дело вкуса. Тем более, что достойное галантерейное изделие из кожи стоит минимум 50 долларов. Однако при выборе перчаток следует забыть и о дешевизне, акциях, а также бабульках, продающих рукавички «с земли» неподалёку от рынка. Кожа или текстиль – материал должен быть добротным, швы – прочными, стежки – ровными.
И ещё один аргумент для тех, кто полагает, что на руки никто не обращает внимания. Потрёпанные на больших и указательных пальцах перчатки, кое-где разошедшиеся швы, катышки – в памяти всплывает хорошо знакомый образ продавщицы овощей и фруктов, замерзающей у незастеклённого прилавка. Нет желания вызывать подобные ассоциации у окружающих – следите за тем, чтобы перчатки были добротными и не выглядели так, будто вы в них только что накладывали свёклу на весы.
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