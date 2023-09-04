8 ключевых элементов гардероба, которые позволят выглядеть дорого даже в скромной одежде

Есть вещи, на которых нельзя экономить.

Не любая дорогая вещь имеет презентабельный вид.

1. Обувь

Добротная обувь не может быть дешёвой.

2. Сумка

Женщина не может себе позволить… дешёвую сумку!

3. Бельё

Качественное бельё – оправданные расходы.

4. Чулки, колготки и носки

Лучшие колготки – те, которых не видно.

5. Кольца и перстни

Мужские украшения: или идеально, или ничего.

6. Верхняя одежда

Заблуждение: «Любая шуба смотрится богаче пуховика».

Красивый был песец… А шубка – так себе...

7. Шарфы, платки, палантины

Удачно подобранный шарф - гарант элегантного образа.

В мелочах – респектабельность.

8. Перчатки

Красивым рукам – достойная одежда!