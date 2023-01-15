Советы бывалых: как справиться с заносом автомобиля в зимний период

Всякая зима приводит к повышению сложности управления транспортным средством. Одна из самых неприятных вещей, с которой начинают сталкиваться автомобилисты – это занос машины, который может произойти по самым разным причинам. Безусловно, многое решает непосредственный опыт вождения. Без него справиться в первый раз с проблемной ситуацией на дороге будет крайне сложно. Тем не менее, без знаний того, что в принципе нужно делать, ни один водитель еще не выкручивался.
Занос автомобиля может кончиться очень плохо. |Фото: subscribe.ru.
Если машина во время движения начала уходить в занос то вне зависимости от типа транспортного средства необходимо стараться «выправить» то действие, которое привело к заносу. Данное правило, по сути, универсально для всех ситуаций подобного рода. Само собой, порядок совершаемых действий напрямую зависит от того, какой именно тип привода использует транспортное средство. Если занос начался при торможении, то в первую очередь следует убирать ногу с педали тормоза. Если занос начался при наборе скорости, то чаще всего нужно отпускать педаль тормоза.
Важно соблюдать повышенную бдительность. |Фото: nokta.md.
При этом следует учитывать еще и следующее: если автомобиль использует задний привод, то тормозить не нужно, так же как не стоит и выжимать в такой ситуации сцепление. Следует просто уменьшить подачу газа и после этого мягко вывернуть руль в сторону заноса автомобиля. Необходимо постараться сделать все так, чтобы скорость поворота руля в этот момент соответствовала скорости заноса машины. При этом, когда руль достигнет предельного значения, не следует «замирать» - нужно начать точно также выкручивать его в противоположную сторону, если машина все еще не вышла из заноса.
Всегда можно выйти из тяжёлой ситуации. ¦Фото: 8422city.ru.
Автомобилистам, являющимся обладателями переднего привода, выходить из заноса несколько проще. Чаще всего им достаточно будет повернуть руль в сторону, куда уносит машину и увеличить подачу горючего, прибавить газа. При этом следует сохранять повышенную бдительность, так как при сильном заносе машину может начать нести в противоположную сторону, как только она начнет «замирать». Важно при этом не растеряться и сработать на опережение. Игнорирование второго заноса может стать критической ошибкой, которая приведет к переворачиванию машины.
Небольшая памятка на будущее:
Памятка на будущее. |Фото: drive2.com.
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