Какие тайны хранят 5 самых удивительных колоколов-гигантов со всего мира

Колокола во всех культурах почитались как особенные, порой даже магические приспособления. Они оповещали людей о счастливых и печальных событиях, предупреждали об опасности и собирали на праздники. Сегодня в мире можно насчитать несколько десятков колоколов-гигантов, некоторые из них хранят еще и удивительные истории.
Зигмунд (Польша)
Установка Зигмунда, картина Яна Матейко
Колокол, названный в честь польского короля Сигизмунда I, был создан в 1520 году в Кракове и до сих пор является одним из национальных символов Польши. С отливкой колокола связаны насколько легенд. Например, в прежние века все были уверены, что изготовлен он из переплавленных пушек – то ли молдавских, то ли русских. Эту теорию современные историки опровергают, ссылаясь на даты знаменитых сражений, но вот еще одну версию проверить сложнее. Согласно распространенной легенде, в расплавленный металл (смесь меди и олова), придворный поэт бросил струну от своей лютни. Она наделила колокол чудесным чистейшим голосом, который способен не только сзывать народ на собрания, но и разгоняет тучи – как на небе, так и на душе. Кроме того, звонкий гигант может выполнить желание человека, если загадать его правильно. Для этого надо левой рукой дотронуться до языка Зигмунда, а правую приложить к своему сердцу.
Дхаммадези (Мьянма)
К сожалению, этот колокол был утерян уже несколько столетий назад, но память о нем живет среди жителей Мьянмы. Он был отлит в 1484 году по приказу короля Дхаммазеди в качестве подарка для пагоды Шведагон в Янгоне. С его созданием связана занимательная легенда. Считается, что король однажды решил провести перепись своих подданных, однако излишне рьяные чиновники не только переписали всех жителей средневековой страны, но и собрали с них за это дополнительные налоги. Король был так рассержен, узнав о самовольном поборе, что чиновники предложили на собранные деньги отлить огромный колокол в дар городу. Возможно, что изготовили гиганта непосредственно из нечестно собранных монет, так как в состав его, кроме меди и олова, по свидетельствам современников, входили золото и серебро. Кроме того, колокол украсили богатой инкрустацией из изумрудов и сапфиров. Если верить старинным описаниям, то размеры двенадцать локтей в высоту (около 6 м) и восемь локтей в ширину (около 3,6 м) делают этот колокол самым огромным в мире из всех когда-либо созданных людьми. Вес его составлял почти 300 тонн.
Пагода Шведагон
В 1608 году к власти в стране пришли португальцы. Наемник-авантюрист Фелипе де Бриту, который распоряжался от имени вице-короля Португальской Индии, задумал увезти колокол и переплавить его. С огромными проблемами гигантский колокол сняли, докатили до реки (с помощью слонов) и погрузили на плот. По задумке доморощенных инженеров, плот должен был транспортировать флагманский корабль де Бриту. Однако бревенчатая конструкция просто развалилась, колокол затонул и утянул с собой на дно флагманский корабль. Произошло это в месте слияния рек Пагу и Янгон, и до конца XIX века в чистой воде, якобы, можно было в ясную погоду разглядеть лежащий на дне Дхаммадези. Сегодня, как считают исследователи, колокол затянуло 7-метровым слоем ила и обнаружить его из-за этого очень сложно. Попытки найти его предпринимались многократно, но, к сожалению, пока не увенчались успехом. Несмотря на то, что эта реликвия утеряна, народ Мьянмы считает Великий колокол национальным достоянием.
Царь-колокол (Москва)
Памятник русского литейного искусства XVIII века, к сожалению, никогда не звучал. Интересно, что у него были два предшественника, которые тоже разбивались: Первый, Годуновский, отлитый в 1599 году, прослужил почти 50 лет, но раскололся во время пожара в Москве. В 1654 году, по указу царя Алексея Михайловича, отлили еще одного гиганта, превосходящего первого почти вчетверо (130 тонн вместо 33,6), причем сделали это русские мастера всего за год. Правда, через год службы он дал трещину, но, перезалитый мастером Григорьевым, звонил затем исправно. Он повторил судьбу первого колокола – через пол века раскололся при пожаре.
Царь-колокол в начале XX века
В 1730-м году императрица Анна Иоанновна приказала заново отлить разбитый колокол Григорьева. Неудачи преследовали его создателей с самого начала. Технические неисправности при работе с расплавленным металлом, пожары, смерть главного литейщика… Однако отливку завершить удалось. Неприятность случилась с колоколом уже во время нанесения декоративных украшений и надписей. Опять пожар в Москве, колокол упал с особых мостков, дал 10 продольных сквозных трещин, и от него откололся кусок весом 11,5 тонны. Хотя версий до сих пор рассматривается несколько. Возможно, что при отливке все-таки были допущены ошибки, которые затем списали на пожар.
Мингун (Мьянма)
Мингунский колокол в 1873 году
Несмотря на потерянный колокол, Мьянма все-таки несколько столетий была мировым колокольным лидером. В 1808—1810 годах по повелению бирманского короля Бодопайи, здесь был отлит колокол, который до 1 января 2000 года был самым большим в мире. Нижний диаметр мингунского колокола около 5 метров, высота - 3,5 метров, (вместе с петлей для подвески —7 метров). Масса гиганта составляет более 90 тонн или, в традиционных бирманских единицах, 55.555 виссов. Священное число пять, кстати, повторялось при изготовлении рекордсмена постоянно: нижний диаметр, пять металлов, входящих в сплав (золото, серебро, медь, железо, свинец) и пять символов, похожих на пятерки, украшающие поверхность колокола.
Колокол Счастья (Китай)
Колокол счастья в Китае
Восьмиметровый гигант весом в 116 тонн был отлит в честь нового тысячелетия в китайском городе Пиндиншань, провинция Хэнань. Как ни странно, но этот уникальный колокол не так известен сегодня, как его более старинные собратья, но, несомненно, его можно считать самым большим и тяжелым в мире из действующих. Звонят в него с помощью отдельно висящего «бревна», и гулкий звук разносится на много километров.
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