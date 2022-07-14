С нами не соскучишься!

8 145 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Хоттабыч
    Какая-то чушь...10 малоизвестных ...
  • Sobering
    Плохие изменения после бросания. Лучше не начинать курить.Вот какие изменен...
  • Roman Tannenberg
    Этому "трюку" уже сотни лет. Верёвку придумали значительно раньше, чем нож, а вместе с ней и необходимость  разделять...Как разорвать люб...

Как заметно осветлить и уменьшить пигментные пятна

Пигментные пятна появляются неожиданно, и от них хочется избавиться как можно скорее. Чтобы заметно осветлить и уменьшить их количество, воспользуйтесь старинным рабочим советом.

Как заметно осветлить и уменьшить пигментные пятна

Измельчите в блендере или на тёрке 1 маленькую луковицу. Выжмите из неё сок.

Как заметно осветлить и уменьшить пигментные пятна

К соку добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса. Получившимся раствором нужно протирать кожу с помощью ватного диска. Такой раствор следует делать каждый день на протяжении 2 недель. За это время количество пигментных пятен уменьшается в разы.

Как заметно осветлить и уменьшить пигментные пятна

Подробнее о том, как осветлить пигментные пятна, смотрите в видео ниже:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Кожапятна
Обсудить

Картина дня

наверх