Как заметно осветлить и уменьшить пигментные пятна

Пигментные пятна появляются неожиданно, и от них хочется избавиться как можно скорее. Чтобы заметно осветлить и уменьшить их количество, воспользуйтесь старинным рабочим советом.







Измельчите в блендере или на тёрке 1 маленькую луковицу. Выжмите из неё сок.







К соку добавьте 1 ст. л. яблочного уксуса. Получившимся раствором нужно протирать кожу с помощью ватного диска. Такой раствор следует делать каждый день на протяжении 2 недель. За это время количество пигментных пятен уменьшается в разы.







Подробнее о том, как осветлить пигментные пятна, смотрите в видео ниже:



