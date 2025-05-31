Загорелся индикатор бензобака: сколько еще километров сможет проехать машина «на лампочке»

Когда топливо в баке подходит к концу, автомобиль сам намекнёт хозяину о том, что было бы не лишним посетить ближайшую АЗС. Делается это, конечно же, при помощи специального индикатора – лампочки с изображением бензоколонки. Рано или поздно с такой ситуацией сталкивается каждый водитель. Но как показывает практика, далеко не каждый осведомлён о том, сколько еще километров в таком режиме способно «протянуть» транспортное средство.
Все зависит от машины и её бака. /Фото: avito.ru.
Сколько еще можно проехать «на лампочке»? На самом деле вопрос такого рода не имеет ответа в общем виде, так как рассматриваемая характеристика во многом индивидуальна для каждой модели автомобиля. Принято считать, что после включения индикатора низкого запаса горючего автомобиль способен протянуть еще около 50 километров. Именно эту цифру можно чаще всего увидеть в руководствах по эксплуатации. Однако, в действительности в большинстве случаев машина может проехать несколько больше. А всё потому, что в документации традиционно указывается показатель нижнего порога возможностей.
Лучше заправлять почаще. /Фото: carfromjapan.com.
Поэтому в зависимости от манеры вождения, технического состояния и некоторых других входящих обстоятельств минимальный порог может быть увеличен еще в 1.5-2 раза. Впрочем, едва ли стоит проверять возможности любимой «ласточки» на практике. Стоит также отметить, что автомобили не из бюджетного сегмента обычно имеют расширенные возможности по езде с почти пустым баком. Для них средний показатель минимального пробега, согласно той же технической документации, составляет уже 90-100 км. В то же время некоторые кроссоверы, в том числе вполне себе бюджетные, и вовсе являются подлинными рекордсменами в этом вопросе.
Чем больше - тем лучше. /Фото: beltranssat.by.
И все же, доводить ситуацию до езды с загоревшейся лампочкой не стоит хотя бы из соображений угрозы заглохнуть где-нибудь посередине пути. Очевидно, что последующий поиск топлива, заправка или вовсе эвакуация транспортного средства будут сопряжены с абсолютно не нужными временными и материальными потерями. Особую опасность езда с незаправленным баком представляет зимой. Увы, известны случаи, когда автомобилисты замерзали в дикой местности без горючего не дождавшись помощи. Отдельно стоит упомянуть о вреде езды «на парах» для самого транспортного средства.
Машина может заглохнуть в самый неподходящий момент. /Фото: stock.adobe.com.
Конечно, вред такой эксплуатации для современного автомобиля серьёзно преувеличен. А рассказы о том, что практически пустой бензобак обязательно станет причиной перегрева бензонасоса – это и вовсе байки. Ни опыт многолетней эксплуатации, ни практические тесты не подтверждают подобного рода опасений. Другой вопрос в том, что по мере сокращения топлива в банке, повышается риск прокачки бензонасосом скопившегося конденсата и грязи. А вот они-то в свою очередь уже имеют все шансы нанести если не непоправимый, то во всяком случае весьма серьёзный вред двигателю. Поэтому во избежание проблем рекомендуется регулярно пополнять бак и не доводить ситуацию до длительной езды при включенном индикаторе.
Лучше не доводить. /Фото: YouTube.
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