Загорелся индикатор бензобака: сколько еще километров сможет проехать машина «на лампочке»

Все зависит от машины и её бака. /Фото: avito.ru.

Лучше заправлять почаще. /Фото: carfromjapan.com.

Чем больше - тем лучше. /Фото: beltranssat.by.

Машина может заглохнуть в самый неподходящий момент. /Фото: stock.adobe.com.

Лучше не доводить. /Фото: YouTube.