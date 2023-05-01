Необычный способ укоренения роз

Попробуйте укоренить розы новым способом: вместо черенков, высадите отцветшие бутоны. Это необычный, но увлекательный способ укоренения роз!







Удалите лепестки у отцветших бутонов, нарежьте на черенки.







Отрежьте стебель, оставьте только бутон.







Также подготовьте лист алоэ вера. Срежьте кожицу.







Пропитайте срез на бутоне свежим соком алоэ вера. Это сильный природный стимулятор роста.







Высадите в увлажнённый песок. Накройте пластиковой бутылкой. Оставьте в хорошо освещённом месте с постоянной температурой не ниже 23 градусов, без сквозняков. Время от времени увлажняйте песок с помощью пульверизатора.







Через некоторое время бутоны укоренятся:







И нарастят корневую систему! Можно будет аккуратно достать черенок из песка и посадить в свой горшок.



