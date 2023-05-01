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Необычный способ укоренения роз

Попробуйте укоренить розы новым способом: вместо черенков, высадите отцветшие бутоны. Это необычный, но увлекательный способ укоренения роз!

Необычный способ укоренения роз

Удалите лепестки у отцветших бутонов, нарежьте на черенки.

Необычный способ укоренения роз

Отрежьте стебель, оставьте только бутон.

Необычный способ укоренения роз

Также подготовьте лист алоэ вера. Срежьте кожицу.

Необычный способ укоренения роз

Пропитайте срез на бутоне свежим соком алоэ вера. Это сильный природный стимулятор роста.

Необычный способ укоренения роз

Высадите в увлажнённый песок. Накройте пластиковой бутылкой. Оставьте в хорошо освещённом месте с постоянной температурой не ниже 23 градусов, без сквозняков. Время от времени увлажняйте песок с помощью пульверизатора.

Необычный способ укоренения роз

Через некоторое время бутоны укоренятся:

Необычный способ укоренения роз

И нарастят корневую систему! Можно будет аккуратно достать черенок из песка и посадить в свой горшок.

Необычный способ укоренения роз

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укоренениеРозы

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