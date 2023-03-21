20 грязных приёмов, с помощью которых нарциссы, социопаты и психопаты манипулируют нами

Они используют множество отвлекающих маневров, призванных дезинформировать жертву и переложить на нее ответственность за происходящее. Этими приемами пользуются нарциссические личности, такие как психопаты и социопаты, чтобы избежать ответственности за свои действия.









Газлайтинг

Проекция

Адски бессмысленные разговоры

Обобщения и голословные утверждения

Намеренное извращение ваших мыслей и чувств до полного абсурда

Придирки и смена правил игры

Смена темы, чтобы уйти от ответственности

Скрытые и явные угрозы

Оскорбления

«Дрессировка»

Клевета и преследование

Бомбардировка любовью и обесценивание

Превентивная оборона

Триангуляция

Заманить и притвориться невинным

Проверка границ и тактика пылесоса

Агрессивные уколы под видом шуток

Снисходительный сарказм и покровительственный тон

Пристыжение

Контроль