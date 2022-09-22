Что скрывают до сих пор в Германии о главном символе холодной войны: Все тайны Берлинской стены

Каждый школьник знает кем и почему была построена Берлинская стена. Это сооружение стало не просто преградой между Восточной и Западной Германией и разделило немецкий народ. Стена разделила весь мир на две части. Она стала самым главным символом холодной войны. Какая-то груда бетона и железа десятилетиями ломала судьбы, разрушала семьи и даже лишала жизни. У этого препятствия есть такие тёмные тайны, которых немцы стыдятся до сих пор. Что скрывает в себе возведённая за одну ночь Берлинская стена и почему её не разрушили до основания — далее в обзоре.
Стена, разделившая мир
Несколько дней назад была годовщина одного из самых постыдных событий в истории 20 века — начало строительства Берлинской стены. Стремления союзников, победивших нацистскую Германию во Второй мировой войне, были вполне очевидны и понятны. Фашистскую гидру нужно было раздавить так основательно, чтобы она никогда больше не подняла голову. На практике это выглядело совсем не так красиво как в теории. Сверхдержавы лишь поделили зоны своего влияния, не более того. Простым немцам это стоило долгих десятилетий раскола. Стена не просто разделила страну и народ, она разрушила тысячи семей и судеб. Согласно официальным данным властей ГДР, из-за попытки перейти на другую сторону, погибло 125 человек. По некоторым сведениям, исходящим из ФРГ, таких было несколько сотен.
Запретная зона. Берлинскую стену построили за одну ночь 13 августа 1961 года.
Берлинская стена стала самым главным и знаменитым символом холодной войны. Кроме всего прочего, 13 августа 1961 года стало новой точкой отсчёта в немецкой истории. До возведения этого сооружения Восточную Германию покинуло больше двух миллионов человек. Отток молодёжи и интеллектуальной элиты вынудил правительство ГДР принять жёсткие меры. За одну ночь построили Берлинскую стену. Сто шестьдесят километров бетона и колючей проволоки не смогли остановить тех, кто выбрал для себя в этой жизни иной путь. Побеги продолжались. Множество из них были удачными, но были те, что закончились трагедией.
Побег Конрада Шумана, который показал пример десяткам тысяч
Конрад Шуман спустя годы со снимком своего побега.
Этот кадр с солдатом, который был запечатлён через два дня после возведения стены, облетел весь мир. Он стал символом борьбы людей в Восточной Германии за свободу выбора. Восточногерманский военный по имени Конрад Шуман (Conrad Schumann), совершает отчаянный прыжок через стену. Это был первый побег из ГДР в ФРГ. После этого дня его примеру последуют десятки тысяч людей. Кто-то переходил границу пешком, кто-то прятался в машинах, строил летательные и подводные аппараты. Большинство бежало из Восточной Германии под стеной, по секретным подземным туннелям.
Тайные ходы и «сталинские газоны»
Туннель метро.
Сегодня теме секретных туннелей под землёй в Берлине посвящена целая экскурсия. Стартует она в подземном бункере на станции метро «Гезундбруннен». Здесь расположена первая часть экспозиции. Второй точкой служит подвал в одном из домов на улице Бернауэр Штрассе. Именно здесь потенциальные беглецы чаще всего пытались рыть туннели. Сначала люди пользовались доступными лазейками, которыми служили канализационные туннели и метро. Потом власти сделали всё для того, чтобы превратить эти пути в недоступные. Например, на рельсы в метро были положены так называемые «сталинские газоны». Бежать по огромным острым железным прутьям было невозможно.
Экспозиция в бункере на станции метро «Гезундбруннен».
«Сталинские газоны».
Подземную канализацию перекрыли балками и решетками, установили там сигнализацию. Все эти сооружения очень тщательно охранялись. Туннели постоянно патрулировали. Правда из таких дозоров иногда возвращались не все... Спустя четырнадцать лет после возведения Берлинской стены была введена уголовная ответственность за попытку её пересечь. Несмотря на все принятые жёсткие меры, количество желающих преодолеть препятствие не уменьшилось, а наоборот, лишь росло.
Люди начали рыть подземные ходы под стеной сами. Официальные данные говорят о наличии четырёх десятков таких рукотворных туннелей. Некоторые утверждают, что таковых было больше шестидесяти. Самым знаменитым стал туннель, который сейчас именуют «Туннель 57». Своё название он получил за то, что в одну ночь по нему перешли границу 57 человек. Возможно, было бы больше, но об этом донесли в МГБ.
Строительство туннеля 57.
Один из восстановленных тайных подземных ходов.
В попытках пересечь Берлинскую стену смогли вырыть просто невероятно глубокий и длинный подземный туннель, который называют «Туннель 27». Его глубина составляет более десятка метров, а длина почти полторы сотни. Копали его с обеих сторон. Этим тайным ходом воспользовались сто двадцать человек. Этот подземный туннель особенный — в его прокладывании участвовало почти четыре десятка специалистов-инженеров. Он также является самым знаменитым из всех известных.
Исторические фотографии в экспозиции, посвящённой строительству туннелей.
Несколько студентов, сбежавших из Восточного Берлина, решили помочь своим соотечественникам по ту сторону. Они начали копать туннель. Работать было трудно не только физически, прокопав 12 метров в глубину, ребята полностью выдохлись. Это было ещё и чрезвычайно опасно. Западный Берлин тех времён просто кишел агентами Штази. Эта деятельность могла закончиться для молодых людей совсем плохо. Кроме того, что явно не хватало рабочих рук, студенты отчаянно нуждались в финансах. Помощь пришла совсем из неожиданного источника по ту сторону Атлантики.
Реконструированный отрезок штольни в подвале дома на Бернауэр-штрассе.
Нью-йоркского телепродюсера по имени Рувен Франк осенила гениальная идея: он решил снять фильм о побеге из ГДР в режиме реального времени. Это обещало настоящую революцию в сфере телевизионных новостей. Он нашёл человека, который собирал средства для студентов и предложил свою помощь. Франк полностью оплачивал все инструменты, а также привлечение необходимых специалистов, а взамен получал эксклюзивное право на съёмку и публикацию всех материалов. За полтора месяца энтузиастам удалось достичь Берлинской стены. Теперь всё усложнялось тем, что с той стороны постоянно ходили патрули. Они имели при себе специальное акустическое оборудование, которое ставили на землю и слушали, что там происходит. При обнаружении подозрительных шумов, в их источник стреляли из автоматов или бросали взрывчатку.
Поиск секретного туннеля под Берлинской стеной. Фото 1975 года.
Реконструированный туннель под Бернауэр-штрассе.
Сегодня все знают, что отважные студенты достигли своей цели. Этот туннель помог сотням людей воссоединиться со своими родными или просто начать жить заново там, где хотел. Конечно, тайный ход Штази быстро разоблачили. Многие были схвачены и осуждены. Опытные копатели выкопали ещё один туннель. Обо всех этих событиях снят не один документальный фильм.
Что сегодня
Сегодня на Бернауэр-штрассе возле входа в филиал «Берлинских подземелий» посетителей встречает фигура Конрада Шумана, перепрыгивающего через колючую проволоку. Недалеко отсюда находится мемориал и документально-информационный центр Берлинской стены (Gedenkstätte Berliner Mauer). Они посвящены этой тёмной странице в истории Германии, когда здесь проходила линия раздела немцев на «своих» и «врагов» времён холодной войны.
Вход в «Берлинские подземелья», где посетителей встречает фигура Конрада Шумана.
Для немецкого народа Берлинская стена стала символом борьбы. Борьбы за свободу, право выбора, право решать самому свою судьбу. Власти Германии не дают немцам забыть об этом тёмном пятне на их истории, чтобы избежать в будущем повторения чего-либо подобного. Потомки должны помнить и учитывать ошибки своих предков. История должна жить.
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