6 тем, на которые всегда можно успешно поговорить на вечеринке, даже если вы не оратор

1. «Еда и напитки»

Вечная тема. / Фото: dpo.mgupp.ru

2. «Транспорт»

Всем интересно. / Фото: vedomosti.ru

3. «Погода»

И о погоде…

4. «Девочки играют за команду мальчиков»

Да я в теме! / Фото: pinterest.com

5. «Мальчики играют за команду девочек»

Девочки, да я за вас горой!/ Фото: pinterest.com

6. «Кино + актуальное»

Рубрика - актуальное. / Фото: gazeteoksijen.com