6 тем, на которые всегда можно успешно поговорить на вечеринке, даже если вы не оратор

Когда вы попадаете на вечеринку и вовсе не обладаете даром оратора, в стороне сидеть зачастую не хочется, да и желание пообщаться есть. Важно знать, на какие темы всегда можно найти собеседников и не попасть в неловкие ситуации. Не думайте, что прирождённые ораторы всегда на экспромте – они наверняка прокрутят в голове темы, которые «зайдут» на том или ином мероприятии.
1. «Еда и напитки»
Вечная тема. / Фото: dpo.mgupp.ru
Если вы пришли на вечеринку, вряд ли вы не будете ничего есть и пить. Скорее всего, вы не будете, сидя на диете из воздуха, весь вечер томно сидеть и смотреть в окно, держа в руках бокал с одним глотком шампанского. Скорее всего, вы будете что-то выпивать (надеемся, в меру) и пробовать что-то из предложенных хозяйкой или организаторами мероприятия блюд. А это значит, что можно поговорить о еде и напитках. Вы наверняка найдёте на вечеринке или мероприятии человека или группу лиц, которые совпадают с вами в интересах.
Например, вы кофеман. Вы наверняка найдёте на вечеринке/ивенте кого-то, кто тоже попросил чашечку эспрессо наперёд. Вы можете сразу же «слиться» с ними, обсудить ваши любимые сорта кофе, любимую степень обжарки, а также рассказать интересные факты о кофе, которые вы знаете. Например, о том, что если сердечник выпьет пять правильно сваренных эспрессо за одну минуту, то случится сердечный приступ, а также о том, что название «капуччино» происходит от оттенка рясы монахов-капуцинов. Также можно найти «сотемников» и в сфере вина, мясных нарезок – короче, чего угодно гастрономического.
2. «Транспорт»
Всем интересно. / Фото: vedomosti.ru
Всех гостей всех ивентов всегда интересуют два момента: на чём приехали и на чём уедут. Это интересует и тех, кто приехал на собственном авто, и тех, кто приехал на такси/общественном транспорте. Первые не смогут уехать сами, вкусив алкоголь, вторые будут заинтересованы в бюджетной (или не очень) отправке домой. И тут вы можете выступить непревзойдённым светским оратором на тему того же Яндекс-такси.
Заготовьте парочку интересных ситуаций про такси, они ведь есть сейчас у нас у всех. Но не рекомендуем вам скатываться в пафос «ну и времена настали, таксисты нынче жесть» - прослывёте ханжой для любой классовой прослойки. Лучше расскажите что-то реальное. Может быть, ваша подруга познакомилась с будущим мужем в такси. Или роженица довезла первенца до роддома благодаря балагуру-таксисту. А вот вашу покорную слугу однажды таксист спас прибаутками от панической атаки.
3. «Погода»
И о погоде…
Нет, вы не прослывёте занудой родом из Лондона, если заведёте смол-ток о погоде. Вовсе нет. Погода может сработать, как в том с бородой анекдоте про студента, который выучил всего лишь один экзаменационный вопрос про блох и в итоге, какой билет бы ни вытягивал, выходил на тему блох. Поверьте! Погода – это палочка-выручалочка для смол-токов. Пример: «Погода сегодня отвратительная. Слава Богу, на выходные обещали нормальную без дождя. А то мы на шашлычок собираемся. А вы куда собираетесь?» Сработало???? Вот! Вы уже говорите о шашлыках и дачах/загородных домах со всеми, кто присоединился. Бинго!
4. «Девочки играют за команду мальчиков»
Да я в теме! / Фото: pinterest.com
Итак, вы дама, вы хотите поговорить с мужчинами на ивенте (с целью дальнейшего флирта или же просто дамы на ивенте вам очень не очень для бесед). Косите под своих! Если вы занимаетесь хоть чем-то, что делают мужчины, аккуратненько попытайтесь присоединиться к мужской компании. Затроньте тему стамесок, реставрации мебели, неполадках в автомобиле и о том, как их исправить. Тема за триста: в каком шиномонтаже поменять шины на зиму. Таким образом, вы сможете не только «заделаться под свою», но и получить крутые советы для жизни. А потом уже и к флирту можно переходить.
5. «Мальчики играют за команду девочек»
Девочки, да я за вас горой!/ Фото: pinterest.com
Мужчинам базарить за женские темы – это двойное преимущество. Сейчас приведём примеры тем для смол-тока, а потом расскажем, в чём же double win для мужчин. Если вы мужчина и готовили хоть пару раз, можно поговорить с женщинами о готовке, тем самым снискав тонну их внимания. Если вы хоть капельку замечаете, что модно носить дамам сейчас, можно с юморком поговорить с дамами о модных тенденциях. Такая позиция не только привлечёт внимание дам, но и спровоцирует всплески хохота дам. Шутканите на следующие темы: «Я уже десять лет как стилист, потому что подбираю луки бабушке, тёте и маме», «Я уже 15 лет тренируюсь с бабушкой, кто лучше шарит за пирожки с повидлом». Двойное преимущество здесь заключается в том, что вы привлечёте внимание женщин, а мужики вам позавидуют, потому что вы перетянули одеяло на всех представительниц прекрасного пола.
6. «Кино + актуальное»
Рубрика - актуальное. / Фото: gazeteoksijen.com
Хорошим решением будет обсудить актуальный культурно-новостной контент. Почти все смотрят фильмы и мини-сериалы. И если вы попали в компанию, которая смотрит новинки «Нетфликса» так же, как и вы, то хорошей беседе точно быть. Уже можно обсудить и новости из жизни актеров, плавно перейти на сплетни и слухи из мира селебрити. Здесь к слову придутся и модные луки, и модные показы и, конечно же, Пи Дидди, о котором сейчас знают и школьники, и преподаватели, и даже бабушки преподавателей.
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