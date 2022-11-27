Распространенные мифы о питании

С нами не соскучишься!

Предлагаем вам подборку распространённых современных мифов и заблуждений о еде, которые уже давно пора развенчать:



1. Яйца — это нездоровая пища

2. Жирная пища — это вредно

3. Необходимо есть злаки

4. Есть много белка вредно для костей и почек

5. Еда с низким содержанием жиров полезна

6. Лучше в течение дня есть много раз, но маленькими порциями

7. Углеводы должны быть основным источником калорий

8. Растительное масло с высоким содержанием жирных кислот Омега-6 полезно

9. Сахар — нездоровая пища, потому что содержит «пустые» калории