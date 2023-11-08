Как подтянуть живот в домашних условиях: пятерка простых упражнений

После 30 лет мышцы уже не такие мобильные, как в юности, – этот факт не изменить. Даже обладательницы очень стройных фигур жалуются на дряблость внизу живота. Но эта проблема легко решаема при помощи статических упражнений из йоги. Если не лениться и уделять этому комплексу необходимые 5-10 минут в день, то самые открытые и модные модели бикини очень скоро покажутся наиболее подходящими для похода на пляж.
В качестве вступления необходимо прояснить вопрос с питанием при комплексах тренировок, направленных на избавление от жировых отложений в проблемных зонах. Не следует плотно питаться в течение часа перед выполнением упражнений. А вот после выполнения их желательно вообще воздержаться от пищи. Организму ничего не останется кроме того, как восполнить потраченную на частично силовые асаны энергию переработкой жировых отложений проблемных зон в мышечную массу. Это естественный закон природы, на котором и базируются все комплексы для похудения любых физических программ (йога, пилатес, шейпинг и т.п.) Поэтому данный комплекс идеально выполнять незадолго до сна. После практики можно выпить небольшое количество чистой питьевой воды или съесть яблоко.
Собака, смотрящая вниз
Одна из древнейший асан, включенная в знаменитый комплекс «приветствия солнцу», очень эффективно воздействует на многие группы мышц. Однако максимальное воздействие оказывает она на мышцы низа живота. Проводились эксперименты: 3 дня удержания асаны вечером по 3 минуты. Результатом стала ощутимая твердость мышц внизу живота на утро четвертого дня.
Важно выполнять упражнение правильно. Ноги должны быть расположены на ширине таза, не шире. Руки должны постоянно отталкиваться от пола, плечи необходимо провернуть назад, сводя лопатки. Область паха нужно положить на пол либо СТРЕМИТЬСЯ К ЭТОМУ. В асане нельзя отдыхать – постоянно должна идти работа. Если чувствуется сильная работа внизу живота и в пояснице – асана выполняется верно.
Собака, смотрящая вверх
Не все практикующие отмечают работу внизу живота в данной классической асане. Причина всегда кроется в неверном исполнении. Правильное выполнение должно быть следующим. Ладони должны быть максимально удалены от стоп – на максимуме возможностей. Допустимо, чтобы пятки были оторваны от пола. Самое главное – угол между полом и руками практикующего должен быть достаточно узким. Плечи проворачиваются назад, спина – ровная или с небольшим прогибом. Круглость в спине должна быть исключена.
Лучше подойти ладонями ближе в ногами, но не выполнять бесполезную работу в асане с круглой даже слегка спиной. Если асана выполняется верно или удерживается достаточно долго (более минуты), начинает ощущаться активная работа в мышцах низа живота.
Поза верблюда
Очень красивая для женщин асана помогает избавиться от болях в спине, получить упругий бюст, бедра и живот. На иллюстрации показано облегченное выполнение, с пальцами ног на полу. Нужно встать на колени, наклониться корпусом назад в прогибе и взяться пальцами за пятки. Запрокидывание головы назад – необязательно.
Максимально высокий полумост
Это упражнение знакомо всем. Вот только для эффективности его, если стоит цель иметь подтянутый живот, необходимо поднять таз максимально высоко. Асану нужно удерживать долго, вплоть до трех минут. Или до того момента, когда мышцы ОЧЕНЬ устанут.
Боковая планка
Мышцы живота в боковой планке начинают работать в том случае, если практикующий представляет собой ровную линию. Новичкам для гарантированного удержания баланса рекомендуется поставить стопу находящейся сверху ноги перед стопой находящейся снизу ноги. Разумеется, нужно выполнить планку на обеих руках поочередно (заодно отлично подкачается бицепс!).
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