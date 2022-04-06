5 игровых консолей конца прошлого века, которые вызывают ностальгию по детству

Игровые консоли нашего детства.
Вторая половина XX века запомнилась появлением большого числа удивительных интерактивных игрушек. Сегодня о них уже многие позабыли, однако на момент своего появления, большая часть из собранных здесь примеров была настоящей революцией. Итак, вспомним же вместе самые яркие изобретения инженеров в этой области.
1. Тетрис
Настоящая легенда.
Игрушка, которая не нуждается в особом представлении. Небольшая игровая консоль, в которой было несколько игр: стойка и гонки – самые известны из них. Наверняка, эта игрушка в 90-е годы побыла в руках у абсолютного большинства детей.
2. Тамагочи
Страх и ненависть в Японии.
Страх, ненависть и детские сопли. В свое время вокруг выращивания карманных инопланетян сформировался целый культ, который породил волну родительской истерии. Превзойти ее по своим масштабам смогла лишь волна вокруг покемонов, а их в свою очередь ненависть к компьютерным играм, которые сменили мобильные телефоны… Не прослеживаете во всем этом какую-то тенденцию, родители?
3. Денди
Лучшая приставка.
Легендарная приставка, которую мог в свое время позволить себе далеко не каждый ребенок. Однако, что могло быть еще более «ламповым», чем собраться со школьными друзьями вокруг консоли после уроков… Ну, или вместо уроков.
4. Microvision
Мало кто его помнит.
Одна из первых карманных консолей, которую сегодня вспомнит даже не каждый специалист рынка и очень зря! В свое время, Microvision уже позволяла (о чудо) менять игры! Таким похвастаться не могли даже ближайшие конкуренты в первые два года развития рынка.
5. Game Boy
Еще одна классика.
Наконец, упоминания заслуживает Game Boy, одна из самых известных портативных консолей своего времени. Впрочем, линейка консолей активно развивалась и после 90-х годов. Огромный выбор игр, эргономичный дизайн и самое главное – цветная картинка! Все это было на радость детей и подростков того времени.
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