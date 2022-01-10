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20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

Каждый обладатель татуировки на этой планете, а заодно и львиная доля желающих пополнить стройные зататуированные ряды, слышал этот извечный вопрос: «а ты подумал, как будет выглядеть твоя татуировка в старости?». Что ж, у нас готов ответ. Точнее, у этих 20 восхитительных людей, которые точно не стареют душой. Модники, смотрите в будущее зеркало. А вдруг и вооон та старушка-хохотушка на лавочке возе дома скрывает подобный секрет?

Людям свойственно полярно менять отношение к вещам. Особенно, если они внезапно, с подачи единичных смельчаков, становятся модными. Так произошло и с татуировкой. За последние сто лет рисунки на теле превратились из табу и знака принадлежности к определённому узкому кругу со специфической деятельностью в мейнстрим и объект желания даже неполовозрелых подростков и девушек с силиконовыми губами. Интересно, что об этом думают герои данного списка? Ведь во времена их юности тату была признаком смелости и очень буйной молодости. Зато сейчас эти люди дают наглядный ответ на доставший всех вопрос «а как….?». Вот так. Как любое зрелое тело. Только немного ярче.

1. Пенсия стилю – не помеха


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

2. Звезды пин-ап тоже когда-нибудь становятся бабушками…


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?
»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 
20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

3. …но остаются восхитительно женственными


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

4. Кто-то всё ещё позирует на тату-конвенциях


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

5. А кто-то каждое утро приходит в одно и то же кафе, и читает, в ожидании блинчиков


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

6. Одни гордятся, что внуки пошли по их стопамhttp://funhere.ru/?p=19771


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

7. Другие не боятся начать карьеру фото-модели вместо того, чтобы обсуждать с подружками по лавочке последние новости


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

8. Кто-то решает отрастить бороду


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

9. Или носить ковбойскую шляпу


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

10. Кто-то и на пенсии следит за модой


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

11. Или остаётся верным любимой группе молодости


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

12. Одним дети дарят на 60-летие поход к тату-мастеру за новым рисунком


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

13. Другие идут и с новой пенсии делают «тоннели»


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

14. Некоторые не боятся одеваться смело


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

15. Кто-то тоскует о прошедшей юности


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

16. Кто-то сохраняет боевой дух


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

17. А кто-то вообще ещё «ого-го»!


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

18. Ведь наши тела меняются


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

19. Но дружба…


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

20. …и настоящая любовь


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

Не стареют.


20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

«Как будет выглядеть твоя татуировка в старости?»: отвечают 20 незаурядных пенсионеров

 

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20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старост

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20 энергичных пенсионеров, которые отвечают на вопрос «как будет выглядеть твоя татуировка в старостПодписаться на мой Instagram
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