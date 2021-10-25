Giorgio Armani объединился с фотографом Питером Линдбергом для создания рекламной кампании spring-summer-2016. Легендарному фотографу позировали иконы 90-х: Надя Ауэрманн, Ясмин Ле Бон, Стелла Теннант и Ева Херцигова.
Ясмин Ле Бон
Стелла Теннант
Ева Херцигова
Ева Херцигова
Стелла Теннант
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Иконы моды 90-х в рекламе Giorgio Armani
Giorgio Armani объединился с фотографом Питером Линдбергом для создания рекламной кампании spring-summer-2016. Легендарному фотографу позировали иконы 90-х: Надя Ауэрманн, Ясмин Ле Бон, Стелла Теннант и Ева Херцигова.
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