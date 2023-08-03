Игра на вылет: Исчезнувшие профессии XX века, список которых пополняется и сегодня

Крысолов, продавец времени, точильщик и множество других профессий уже исчезли из жизни людей
Изучая списки профессий, востребованных в тот или иной период человеческой истории, можно многое узнать об обществе: предпочтения людей, техническое оснащение, есть возможность даже сделать выводы о санитарном состоянии городов. Те или иные специальности возникают на волне требований своего времени, но потом так же быстро исчезают. В этом обзоре рассказ о некоторых профессиях, память о которых осталась сейчас лишь на фотографиях.
Продавец времени
До начала эпохи радио, когда сигналы точного времени еще не передавались в эфире, была очень актуальна точная сверка часов. Этим занимались Продавцы времени. Последним представителем такой профессии стала Рут Бельвиль. Каждое утро она выставляла хронограф по часам Гринвичской обсерватории, а затем объезжала клиентов, подписанных на эту услугу. Таким образом люди имели возможность синхронизировать свои часы по гринвичскому времени. Погрешность при этом составляла не более 10 секунд. Данная профессия была популярна в XIX веке. С появлением радио, передававшего сигналы точного времени (это впервые произошло в 1926 году), многие клиенты, конечно, перестали платить за подобную услугу. Однако Рут проработала еще до 1940 года.
Рут Бельвиль (1908 год) и ее мать Мария Бельвиль (1892 год). Обе женщины работали продавцами времени
Будильщик
Деятельность этого человека тоже была связана с точным временем. Он должен был по заказу разбудить своего клиента. Делали это либо стуком в окно (в ход шли длинные палки и камушки), либо с помощью специальных дуделок. Распространены такие профессионалы были в Англии и Ирландии. В России, кстати, будили жильцов дворники.
Живые будильники зарабатывали на жизнь тем, что в назначенное время стучали в окно клиента
Кроме стука в окно заказчику могли устроить звуковую побудку. Вероятно, соседи были не против!
Крысолов
Люди этой профессии выполняли очень важную работу, избавляя города от вредных грызунов. От современной травли вредителей такая деятельность отличалась кардинально: крысоловы лазили по подвалам и канализации, отлавливая крыс вручную. Конечно, это требовало особой сноровки. Интересно, что эти же «профессионалы» иногда занимались разведением и продажей ручных крыс, а также поставляли живых грызунов для популярной в те времена забавы – травли собаками. В 1835 году в Англии запретили для подобных целей использовать медведей и быков, и кровавое развлечение стали проводить с крысами.
Охотник на крыс – профессия, популярная еще со средневековья
Для отлова грызунов использовали специальное оборудование
Травля крыс – азартное развлечение: ставки делались на то, как быстро собака справится с грызунами
Многие профессии исчезли буквально за время жизни одного поколения людей. Еще наши родители могли их видеть.
Чистильщик обуви
Правильно эта профессия называется Бутблекер. Появилась она еще в XVIII веке. Мальчики-чистильщики стали настоящей «приметой времени», т.к. этой несложной работой занимались в основном дети. Такая услуга пользовалась популярностью вплоть до середины XX века, а затем постепенно исчезла в Европе и Америке, но продолжает процветать в странах Азии и Латинской Америки. Поэтому формально называть ее «умершей профессией» рано. В Индии существует даже профсоюз чистильщиков обуви и специальная лицензия на этот вид деятельности.
Чистка обуви на улице в начале XX века
Современный чистильщик обуви в Мексике
Уличный точильщик ножей
Интересно, что люди этой профессии известны еще с античности. Ремесленники-точильщики имели небольшие мастерские или ходили по городам и селам в поисках клиентов. В те времена, когда от холодного оружия частенько зависела жизнь и благосостояние, такая узкая специализация себя оправдывала. В XX веке еще были очень распространены уличные точильщики ножей. Их профессиональный инструмент чаще всего представлял собой точильный камень с ножным приводом. Сейчас таких уже не существует, хотя данная профессия под названием заточник на производстве является вполне официальной и востребованной рабочей специальностью.
Уфа. Точильщик ножей Аверьян Подгорных 1926 год
Точильщик ножей, 1942 год
Стенографист
Исчезновение этой специальности можно сравнить со взрывом огромного многоэтажного здания. Умение, оттачиваемое на протяжение тысячелетий, перестало быть востребованным буквально за несколько десятилетий. Технический прогресс в данном случае оказался безжалостен.
Если вспомнить историю этой профессии, то начало ее относят еще к Древнему Египту, где условными значками записывались речи фараонов. В I веке до нашей эры была изобретена первая система знаков, применяемая для скорописи. С конца XVI века стенография бурно развивается и становится полноценным профессиональным институтом со своими учебными заведениями, специализированными печатными изданиями, регулярно проводимыми международными конгрессами.
В нашей стране в 2018 году эта профессия, похоже, закончила свое существование. С 1 апреля должности «Секретарь-стенографистка», «Стенографистка» и «Заведующая машинописным бюро» исключены из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.
Один из стенографистов Нюрнбергского процесса Галина Хромушина
Понятно, что исчезновение одних профессий и появление других – это естественный процесс, и он будет продолжаться вместе с историей человечества. Существуют прогнозы о том, какие профессии следующими перестанут быть востребованными. Скорее всего, в ближайшие десятилетия исчезнут специальности:
- Турагент – многие люди уже сейчас планируют свои поездки сами.
- Кассир в супермаркете – будет заменен на «умную тележку», такие концепты уже существуют.
- Оператор Call-центра – автоматические системы с записанной голосовой информацией и сегодня неплохо справляются со своей работой.
- Билетер – считывающие сканеры могут заменить в данном случае живого человека.
- Почтальон – эта профессия должна была исчезнуть уже пару лет назад с появлением электронной почты, но оказалась неожиданно живучей. В любом случае, работа почтовой службы в ближайшее время должна будет сильно измениться.
- Шофер – автопилоты для автомобилей и автобусов уже активно начинают использоваться в больших городах.
Сбудутся ли эти прогнозы - узнаем через пару десятков лет.
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