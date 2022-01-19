Витражная роспись: От церковного убранства до светского декора

Витраж «Игра престолов» Нареша Сингха. | Фото: fb.ru.
История витражного искусства насчитывает много столетий. Поначалу картинами, выполненными на стекле, украшали купола, оконные своды, дверные проемы церквей, храмов. Затем витражи проникли в светские интерьеры. С каждой новой эпохой они становились более сложными и выразительными. На сегодняшний день это искусство также не утратило своей популярности. Современные мастера, расписывая витражи, умело сочетают традиции наряду с трендами последних лет.
Богоматерь и святой Иоанн. Германия, ок. 1420 года. | Фото: khanacademy.org.
Принято считать, что витражная живопись появилась в Х веке. В то время мастера научились изготавливать листовое стекло, на которое художники стали наносить краски. В книге монаха Теофила, датированной XII веком, описана техника витражной росписи. На стеклянные пластинки наносилась краска шварцлот, которая имела светло-коричневые оттенки. Шварцлот – это состав из окислов меди и железа с легкоплавким стеклом. Как правило, в эту измельченную смесь добавляли вино или масло. После нанесения рисунка изделие отправлялось на обжиг.
Серафим. Реймский готический собор. Ок. 1275-1299 гг. | Фото: khanacademy.org.
В Средневековье витражная роспись использовалась исключительно в храмах. В основном это были сюжеты на библейскую тематику. Когда в архитектуре стал доминировать готический стиль, оконные проемы увеличились и стали полукруглыми. Это повлекло за собой дальнейшее развитие витражной росписи. Когда прихожане находились в темном храме, солнечный свет пробивался сквозь витражи. Мерцающие рисунки вызывали у людей настоящее благоговение.
Исаакиевский собор. Санкт-Петербург. | Фото: liveinternet.ru.
Что касается Древней Руси, то витражная роспись появилась там намного позже, чем в Европе. Дело в том, что каждый лик Святого считался иконой, поэтому изображать библейских персонажей на стекле духовенство считало богохульством.
«Писати святые иконы и воображати, якоже и на седмом соборе святии и богоносные отцы повелеша, на всяком древе, и камени, и на столпех, и на стенах, и на сосудах церковных, иже суть крепцы существом, сиречь вещию. А на сткле святых икон не писати и не воображати, понеже сия сокрушителна есть вещь» (Максим Грек. «О святых иконах»).
Причина запрета — хрупкость и недолговечность стекла. Плюс ко всему, развитие русского стеклоделия оставляло желать лучшего. Отношение к витражам в России изменилось в лучшую сторону только к концу XVIII века.
Геральдическая панель. Ок. 1490 г. | Фото: khanacademy.org.
В Европе витражное искусство перестало быть исключительно церковным в конце XV века. Несмотря на дороговизну, витражи стали для себя заказывать знаменитые аристократы. Библейскую тематику сменили светские мотивы или сюжеты из легенд и мифов.
Витраж из Бургундии или Лотарингии. Ок. 1500-1510 гг. | Фото: khanacademy.org.
Непоправимый урон древним витражам нанесли религиозные войны XVI-XVII вв. между протестантами и католиками. Повсеместно громились храмы. Более того, после Реформации духовенство решило, что внутри соборов слишком темно, и практически все витражи уничтожили, вставив вместо них прозрачные стекла.
Витраж XIX века. Голландия. | Фото: oldholland.ru.
Только к концу XVIII-началу XIX вв. интерес к витражам стал возрождаться. Качество стекла улучшилось, поэтому художники могли создавать целые полотна, используя яркую палитру красок.
Витраж в стиле ар-нуво. | Фото: kruzhedelye.ru.
Через столетие стиль модерн (ар-нуво) внес свои коррективы в искусство. К витражам практически потеряли интерес. В моде были новые экспериментальные формы выражения прекрасного. И только во второй половине ХХ века, когда повсеместно стали восстанавливать храмы, снова возникла необходимость вставлять витражные стекла в оконные проемы.
Витражное искусство. | Фото: otelidea.ru.
Современные технологии позволяют делать витражи более надежными, поэтому дизайнеры часто используют их при оформлении интерьеров, делая стандартные помещения действительно уникальными и запоминающимися.
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