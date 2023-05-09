Почему люди улыбаются, когда их фотографируют?
Если задать кому-нибудь этот вопрос, в ответ вы обязательно услышите предположение, что мы делаем это для того, чтобы запомниться счастливыми. Логично, но кто решил, что мы должны запоминаться счастливыми? И разве улыбка — это однозначный показатель счастья? Честно говоря, куда чаще она выглядит натянутой и вымученной на фото, чем по-настоящему счастливой.
Раньше люди не улыбались на фотографиях. Взгляните на снимки столетней давности — никаких скалящихся «от счастья» лиц вы не увидите. Спокойные, серьёзные, сдержанные взгляды и позы. Есть даже исследование того, как с 1905 по 2005 год на фотографиях людей постепенно увеличивалась кривизна их ртов, пока в конце концов лица не расплылись в полноценную улыбку, то есть это был постепенный процесс. Так что же ему поспособствовало?
По всей видимости, во всём виновата компания Kodak, производившая фотоплёнку и фотокамеры. Их рекламный слоган гласил: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем всё остальное», а на рекламе изображались широко улыбающиеся в предвкушении классного снимка лица. С 1888 года Kodak выпускала камеру для любительской съёмки, стремясь сделать фотографию доступной для каждого, а не только для профессионалов. Интересы бизнеса требовали вложить фотокамеры буквально в каждые руки, вот почему на многочисленных рекламных снимках Kodak улыбки, призванные показать удовольствие от процесса фотографирования, становились всё шире и шире.
В конце концов улыбка стала таким же неотъемлемым атрибутом фото, как и щелчок затвора. В пользу этого аргумента говорит и то, что на рисованных портретах того времени улыбки стали появляться уже после того, как стали привычным делом для фото: люди полюбили делать счастливый вид «на память», и это стало стандартом для изображения лица.
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