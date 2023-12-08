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Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Художник Стефан Бруше из Нидерландов любит бананы. Может, есть он их тоже любит, но все же намного больше — творить с их помощью. Голландский художник частично рисует, частично делает скульптуры из бананов. Кажется, Стефан видит безграничные возможности для творчества на съедобных полотнах. И получается у него здорово.

Погружение Бруше в съедобное искусство произошло несколько лет назад. «Я только начал пользоваться инстаграмом. Я работал, и мне захотелось опубликовать что-нибудь. Заметив банан, я подумал, что будет классно, если я нарисую на нем маленькую счастливую рожицу». Художник отметил, как легко и приятно рисовать шариковой ручкой на кожуре банана, и с тех пор не может оторваться. Да, он рисует и на других фруктах, но бананы — его любимые.

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

Голландский художник творит что-то невероятное с бананами

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