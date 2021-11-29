5 утилитарных ножей, которые сойдут за произведения искусства

Самые дорогие утилитарные ножи.

1. Нож-дракон

Выглядит действительно круто.

2. Кружевное острие

Перочинный нож может быть и таким.

3. Nesmuk

Такой бы да на кухню.

4. Nesmuk Jahrhundert

Инструмент для лучшего повара.

5. Жемчужина Востока

Это не кинжал.