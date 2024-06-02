15 неприятных последствий алкогольного опьянения

Алкоголь, как известно, негативно влияет на организм человека: меняется отношение к окружающей действительности, замедляется восприятие объективной реальности, нарушаются функции внутренних органов. Последствия опьянения зависят от количества и качества выпитого спиртного, но в любом случае их невозможно полностью исключить. Вот 15 неприятных причин, почему себя следует оградить от такой пагубной привычки.









15. Ужасный секс

14. Набор веса

13. Потеря мышц

12. Холестерин

11. Проблемы с уровнем сахара в крови

10. Несчастная печень

9. Фактор риска многих заболеваний

8. Нарушение сна

7. Меньше счастья

6. Депрессия

5. Стресс

4. Ухудшение памяти

3. Ослабление иммунитета

2. Заболевания зубов и десен

1. Легкомыслие