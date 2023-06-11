Для чего самом деле нужна самая острая, колючая и мелкая сторона на кухонной терке

Самой мелкой стороной терки хозяйки редко пользуются, так как не до конца понимают, зачем она нужна / Фото: design-homes.ru

1. Как большинство из нас применяют эту терку на практике

Многие на самой острой и мелкой стороне терки измельчают чеснок или очищают ей рыбную чешую / Фото: yandex.ru

2. В чем же предназначение

Эта сторона терки была актуальна еще во времена существования СССР / Фото: kenguru.plus

Так как блендеров в Советском Союзе не было, мамочки с помощью мелкой терки делали фруктовое пюре для малышей / Фото: uk.sauerandsons.com

Многие хозяйки и сегодня применяют мелкую терку, чтобы натереть картофель для драников, корицу, цедру лимона / Фото: kartoshkaplus.ru