Для чего самом деле нужна самая острая, колючая и мелкая сторона на кухонной терке

Несмотря на то, что сегодня есть масса различных приспособлений, бытовой техники, существенно облегчающих работу современной хозяйке, обычная привычная терка всегда присутствует на кухне. Зачастую используются не все ее стороны, например, самая колючая, мелкая и очень острая. Мы просто не понимаем, для чего она нужна. На самом деле ничего сложного нет.
Самой мелкой стороной терки хозяйки редко пользуются, так как не до конца понимают, зачем она нужна / Фото: design-homes.ru
1. Как большинство из нас применяют эту терку на практике
Многие на самой острой и мелкой стороне терки измельчают чеснок или очищают ей рыбную чешую / Фото: yandex.ru
Нередко хозяйки на ней измельчают чеснок, если других вариантов в этот конкретный момент нет. Но это решение не самое верное. Прежде всего, велика вероятность пораниться. Да и вымыть потом чесночную кашицу из ячеек достаточно проблематично. Некоторые советуют с помощью этой мелкой терки чистить от чешуи рыбу, особенно ту, у которой чешуйки слишком мелкие, такую как окунь, судак, щука. Не самое правильное решение, так как есть способы намного проще и эффективнее, а терка в этом случае является довольно неудобным инструментом.
2. В чем же предназначение
Эта сторона терки была актуальна еще во времена существования СССР / Фото: kenguru.plus
В реальности никаких секретов – все максимально просто. Этот вариант терки был крайне важен несколько десятков лет назад. Им активно пользовались наши мамы и бабушки.
Так как блендеров в Советском Союзе не было, мамочки с помощью мелкой терки делали фруктовое пюре для малышей / Фото: uk.sauerandsons.com
Именно с ее помощью женщины готовили фруктовое и овощное пюре для малышей. Блендеров тогда еще не было, во всяком случае большая часть населения о подобных приспособлениях даже не подозревала. Да и в готовом виде купить такое детское питание было проблематично. Поэтому все готовилось дома из свежих продуктов, и в этом хозяйкам помогала именно эта мелкая, острая сторона.
Многие хозяйки и сегодня применяют мелкую терку, чтобы натереть картофель для драников, корицу, цедру лимона / Фото: kartoshkaplus.ru
В настоящее время данный вариант терки уже не актуален, но полезным может быть. Благодаря ему можно измельчить цедру, орехи, сухарики или корицу. Очистить ее тоже несложно. Для этой цели можно использовать обычную зубную щетку.
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