Тайна знаменитой «Шоколадницы» Лиотара: история Золушки или хищной охотницы за княжеским титулом?

Швейцарский художник Жан-Этьен Лиотар считается одним из самых загадочных живописцев XVIII века. Легенд о его путешествиях и приключениях до наших дней дошло не меньше, чем захватывающих историй о его картинах. Самой знаменитой работой Лиотара, несомненно, является «Шоколадница». С этой картиной связана интересная легенда: по свидетельствам современников художника, здесь он изобразил официантку, женившую на себе князя, которому она однажды подавала в кафе шоколад.

А вот о характере и нравственных качествах этой особы сохранились весьма противоречивые свидетельства…Жан-Этьен Лиотар. Автопортрет (Лиотар Смеющийся), 1770. ФрагментНа картине Лиотара «Шоколадница» мы видим скромную девушку, смиренно потупившую взор, вероятно, перед посетителем кофейни, которому она спешит подать горячий шоколад. По одной из версий, которая долгое время была общепринятой , художник изобразил на этой картине Анну Бальтауф, благовоспитанную представительницу обедневшего дворянского рода. Однажды в 1745 г. князь Дитрихштейн, австрийский аристократ, потомок богатейшего древнего рода зашел в венскую кофейню, чтобы попробовать новомодный шоколадный напиток. Он был настолько покорен скромным обаянием милой девушки, что принял решение на ней жениться, несмотря на протесты своей семьи.Жан-Этьен Лиотар. Шоколадница, 1745Желая преподнести своей невесте необычный подарок, князь якобы заказал ее портрет художнику Лиотару. Однако это был необычный портрет – князь попросил изобразить девушку в том образе, в котором он встретил ее и полюбил с первого взгляда. По другой версии, художник изобразил на картине камеристку австрийской императрицы Марии Терезии, поразившую его своей красотой.Жан-Этьен Лиотар. Автопортреты 1768 и 1773 гг.Скептики утверждают, что на самом деле все было куда менее романтично, чем в красивой легенде. И даже Анна была не Анной, а простушкой Нандль Бальтауф, происходившей не из дворянского рода, а из обычной семьи – все ее предки были слугами, а женщины добивались жизненных благ тем, что частенько оказывали особенные услуги в господских постелях. Именно к такой участи готовила девушку и ее мать , настаивавшая на том, что другим путем дочери не добиться ни денег, ни счастья.Жан-Этьен Лиотар. Дама с шоколадом. ФрагментСогласно этой версии, князь впервые увидел девушку не в кафе, а прислуживающую в доме у кого-то из знакомых. Нандль старалась почаще попадаться ему на глаза и всячески пыталась обратить на себя внимание. План удался, и смышленая служанка вскоре стала любовницей аристократа. Однако ее не устраивала роль «одной из», и она добилась того, что князь начал представлять ее своим гостям и перестал встречаться с другими любовницами.*Шоколадница* Лиотара в Дрезденской галерееА вскоре свет был шокирован новостью: князь Дитрихштейн женится на служанке! Он действительно заказал портрет невесты Лиотару, и когда рассказал ему о своей избраннице, художник произнес: «Такие женщины всегда добиваются, чего хотят. А когда она добьется, бежать Вам будет некуда». Князь удивился и спросил, что Лиотар имеет в виду, а тот ответил: «Всему свое время. Настанет миг, когда Вы сами это поймете. Боюсь, однако, что будет слишком поздно». Но, по всей видимости, князь так ничего и не понял: до конца дней он прожил со своей избранницей и умер, завещав ей все свое состояние . Ни одна женщина больше не смогла к нему приблизиться. А жена на склоне лет сумела добиться почета и признания в свете.*Шоколадница* – одно из самых растиражированных произведений XVIII векаС 1765 г. «Шоколадница» находилась в Дрезденской галерее , а во время Второй мировой войны нацисты вывезли эту картину вместе с другими экспонатами галереи в замок Кенигштейн над Эльбой, где позже коллекция была обнаружена советскими войсками. Каким чудом драгоценная коллекция там сохранилась, невзирая на холод и сырость подвалов, – искусствоведы удивляются до сих пор.Одна из старейших торговых марок СШАЛичность модели на портрете до сих пор точно не идентифицирована, но «Шоколадница» Лиотара словно завораживает всех, кто приходит в Дрезденскую галерею, и считается одним из лучших ее шедевров. Примечательно, что «Шоколадница» стала одной из первых торговых марок в истории маркетинга. Ее и сейчас использует в качестве логотипа сеть кофеен.*Шоколадница* – одно из самых растиражированных произведений XVIII векаЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)