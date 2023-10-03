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Еврейский портной начал рисовать на пенсии, а за его «аляповатую безвкусицу» выкладывают миллионы


Еврейский портной начал рисовать на пенсии, а за его «аляповатую безвкусицу» выкладывают миллионы

Более 50 лет он только и занимался тем, что шил тапочки. А рисовать начал на пенсии от скуки. Сегодня картины самоучки Хиршфилда, которые критики называли «аляповатой безвкусицей» висят в известнейших мировых музеях, а на аукционах коллекционеры выкладывают за полотна «мастера левых ног» миллионы.


Его биография до определённого срока вполне вписывается в рамки самой тривиальной биографии простого еврейского портного: родился, работал, женился, вышел на пенсию. И вот с этого момента его жизни изменилась радикально. В 63 года Мориса Хиршфилд вспомнил, что когда-то в детстве он очень любил рисовать. Он признавался, что взялся за кисть «от скуки и потому что хотел хоть как-то убить время». Сегодня его картины можно увидеть в Музее современного искусства в Париже и в МОМА в Нью-Йорке. А его работами в разное время восхищались Андре Бретон и Пит Мондриан.

Путь от искусства к тапочкам и обратно


Моррис Хиршфилд в детстве мечтал стать скульптором.

Моррис Хиршфилд в детстве мечтал стать скульптором.

 

Моррис Хиршфилд не любил рассказывать о себе. Его биографию галеристы восстанавливали буквально по крупицам уже после его смерти – что-то из рассказов самого художника, а что-то из воспоминаний его родственников.
Известно, что родился он в польской глубинке и с молодых ногтей был очарован живописью. Особый интерес у него вызывали статуи католических святых в местной церкви. И каждый раз, когда он проходил мимо, он останавливался и рассматривал их. Когда Моррису было исполнилось 16, он решил создать что-то подобное для местной синагоги. Сегодня доподлинно не известно, что представляло собой его первое творение, потому что сам Хиршфилд говорил о нем – «просто скульптура».
Котки - тема Морриса Хиршфилда.

Котки - тема Морриса Хиршфилда.


И другие зверушки тоже.

И другие зверушки тоже.

 

На этом его художественные опыты и закончились. Через 2 года Моррис Хиршфилд эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке он, как и отец, работал сапожником и портным, а позже создал на пару с братом небольшую компанию по производству тапочек. Этим он и занимался всю жизнь. А в 1935 году здоровье его пошатнулось, и он решил выйти на пенсию. Хиршфилд и не подозревал, что в его жизни всё только начинается.

В 63 всё только начинается…


Первая картина Морриса Хиршфилда.

Первая картина Морриса Хиршфилда.

 

Дни тянулись один за другим и Моррис Хиршфилд заскучал, ведь он только и делал, что бесконечно заваривал чай и предавался воспоминаниям. И тут ему в голову пришла мысль, что он когда-то мечтал быть художником. Он отправился в соседнюю лавку, купил холст и краски и нарисовал свою первую картину.

По словам Хиршфилда, он пытался рисовать в стиле классического «музейного» искусства. Но отсутствие художественного образования неожиданно дало свои результаты. И из под его кисти вышла необычная примитивная картина, на которой была изображена женщина, лежащая на диване. Начинающий художник украсил обои и диван орнаментом и ещё дорисовал птичек. Получилось нелепо, ярко и наивно – но при этом безумно красиво. Но и к тому же «брут-арт» бывшего торговца тапками на счастье совпал с духом времени.
По словам Хиршфилда, он пытался рисовать в стиле классического «музейного» искусства

По словам Хиршфилда, он пытался рисовать в стиле классического «музейного» искусства

 

В 1937 году творчеством Морриса заинтересовался галерист Сидни Дженис. В то время он уже слыл легендой арт-сцены Нью-Йорка и среди его «открытий» два самых, возможно, значимых художника XX века - Джексон Поллок и Марк Ротко. А в его коллекции были работы Мондриана, Дали и Пикассо. Сидни Дженис первым обратил внимание на американских художников и заявил, что их работы нужно оценивать по самым высоким стандартам.

В 1939 две картины Хиршфилда попали на выставку «Современные неизвестные художники Америки», организованную Дженисом. А через 3 года он же организовал первую персональную выставку для талантливого еврея-самоучки.

Поклонники и критики Хиршфилда


Хиршфилд рисовал обнажённых женщин, кошек, лошадей и тигров, не зная ничего о перспективе, тенях и объеме. Техники из арсенала профессиональных художников он компенсировал 2-мерными изображениями и яркими красками. Сидни Дженис называл его картины «намеренно примитивными, отсылающими к первобытной природе человека». Появились поклонники Хиршфилда, которые находили в его картинах «радость детского рисунка» и «средневековую геральдику». Но были и те, кто заявлял, что картины Хиршфилда – аляповатые безделушки и сущая безвкусица.
Такой талантливый примитивизм.

Такой талантливый примитивизм.

 

Позже Дженис рассказывал, что ни одна из организованных им выставок не вызывала столько негативных отзывов критиков, как выставка Хиршфилда. Кроме всего прочего, художника упрекали в том, что на его картинах у всех женщин по 2 левые ноги. И это действительно так – Морисс никак не мог нарисовать правую ногу. В одной из газет даже вышел фельетон, в котором художника называли «Мастером левых ног». Хиршфилд вяло отбивался от критиков и только парировал, что образцы тапочек делают только на левую ногу, а он разбирается в тапочках лучше всех в мире. Дженис же с его напором и опытом в арт-среде заявлял, что 2 левые ноги – это «уникальный авторский стиль».

Провал, который завершился успехом


История Хиршфилда могла бы стать для него провалом, а стала дорогой к успеху. За художника-самоучку вступился сам Андре Бретон, которого называют основоположником сюрреализма. Он объявил художника «своим» и не жалел комплиментов в адрес его таланта. Сам же Хиршфилд не имел никаких представлений о течениях живописи и ему были чужды любые авангардные течения. Образцом он всегда считал работы старых мастеров.
И левых ног не видно.

И левых ног не видно.

 

В 1942 году Бретон включил картины Хиршфилда в состав первой американской экспозиции сюрреалистов. И в это же время о его работах восторженно отозвался гений абстракционизма Пит Мондриан. И критика замолчала, а «мастер левых ног» закрепился в мире искусства.

В 1946 году Морис Хиршфилд скончался. Ему было 74 года. За 10 неполных лет своей карьеры художник написал 77 картин. Более трети сегодня находятся в частных коллекциях и время от времени продолжают появляться на аукционах. Рекордом торгов для картин Хиршфилда стала картина «Девушка с собакой», которую в 1999 году продали за 500 тыс. долларов. И кстати, именно на этой картине художник отказался от своего стиля – ноги девушки скрыты платьем.

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Еврейский портной начал рисовать на пенсии, а за его «аляповатую безвкусицу» выкладывают миллионы

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Еврейский портной начал рисовать на пенсии, а за его «аляповатую безвкусицу» выкладывают миллионыПодписаться на мой Instagram
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