Еврейский портной начал рисовать на пенсии, а за его «аляповатую безвкусицу» выкладывают миллионы

Более 50 лет он только и занимался тем, что шил тапочки. А рисовать начал на пенсии от скуки. Сегодня картины самоучки Хиршфилда, которые критики называли «аляповатой безвкусицей» висят в известнейших мировых музеях, а на аукционах коллекционеры выкладывают за полотна «мастера левых ног» миллионы.
Его биография до определённого срока вполне вписывается в рамки самой тривиальной биографии простого еврейского портного: родился, работал, женился, вышел на пенсию. И вот с этого момента его жизни изменилась радикально. В 63 года Мориса Хиршфилд вспомнил, что когда-то в детстве он очень любил рисовать. Он признавался, что взялся за кисть «от скуки и потому что хотел хоть как-то убить время». Сегодня его картины можно увидеть в Музее современного искусства в Париже и в МОМА в Нью-Йорке. А его работами в разное время восхищались Андре Бретон и Пит Мондриан.
Путь от искусства к тапочкам и обратно
Моррис Хиршфилд в детстве мечтал стать скульптором.
Моррис Хиршфилд не любил рассказывать о себе. Его биографию галеристы восстанавливали буквально по крупицам уже после его смерти – что-то из рассказов самого художника, а что-то из воспоминаний его родственников.
Известно, что родился он в польской глубинке и с молодых ногтей был очарован живописью. Особый интерес у него вызывали статуи католических святых в местной церкви. И каждый раз, когда он проходил мимо, он останавливался и рассматривал их. Когда Моррису было исполнилось 16, он решил создать что-то подобное для местной синагоги. Сегодня доподлинно не известно, что представляло собой его первое творение, потому что сам Хиршфилд говорил о нем – «просто скульптура».
Котки - тема Морриса Хиршфилда.
И другие зверушки тоже.
На этом его художественные опыты и закончились. Через 2 года Моррис Хиршфилд эмигрировал в Америку. В Нью-Йорке он, как и отец, работал сапожником и портным, а позже создал на пару с братом небольшую компанию по производству тапочек. Этим он и занимался всю жизнь. А в 1935 году здоровье его пошатнулось, и он решил выйти на пенсию. Хиршфилд и не подозревал, что в его жизни всё только начинается.
В 63 всё только начинается…
Первая картина Морриса Хиршфилда.
Дни тянулись один за другим и Моррис Хиршфилд заскучал, ведь он только и делал, что бесконечно заваривал чай и предавался воспоминаниям. И тут ему в голову пришла мысль, что он когда-то мечтал быть художником. Он отправился в соседнюю лавку, купил холст и краски и нарисовал свою первую картину.
По словам Хиршфилда, он пытался рисовать в стиле классического «музейного» искусства. Но отсутствие художественного образования неожиданно дало свои результаты. И из под его кисти вышла необычная примитивная картина, на которой была изображена женщина, лежащая на диване. Начинающий художник украсил обои и диван орнаментом и ещё дорисовал птичек. Получилось нелепо, ярко и наивно – но при этом безумно красиво. Но и к тому же «брут-арт» бывшего торговца тапками на счастье совпал с духом времени.
По словам Хиршфилда, он пытался рисовать в стиле классического «музейного» искусства
В 1937 году творчеством Морриса заинтересовался галерист Сидни Дженис. В то время он уже слыл легендой арт-сцены Нью-Йорка и среди его «открытий» два самых, возможно, значимых художника XX века - Джексон Поллок и Марк Ротко. А в его коллекции были работы Мондриана, Дали и Пикассо. Сидни Дженис первым обратил внимание на американских художников и заявил, что их работы нужно оценивать по самым высоким стандартам.
В 1939 две картины Хиршфилда попали на выставку «Современные неизвестные художники Америки», организованную Дженисом. А через 3 года он же организовал первую персональную выставку для талантливого еврея-самоучки.
Поклонники и критики Хиршфилда
Хиршфилд рисовал обнажённых женщин, кошек, лошадей и тигров, не зная ничего о перспективе, тенях и объеме. Техники из арсенала профессиональных художников он компенсировал 2-мерными изображениями и яркими красками. Сидни Дженис называл его картины «намеренно примитивными, отсылающими к первобытной природе человека». Появились поклонники Хиршфилда, которые находили в его картинах «радость детского рисунка» и «средневековую геральдику». Но были и те, кто заявлял, что картины Хиршфилда – аляповатые безделушки и сущая безвкусица.
Такой талантливый примитивизм.
Позже Дженис рассказывал, что ни одна из организованных им выставок не вызывала столько негативных отзывов критиков, как выставка Хиршфилда. Кроме всего прочего, художника упрекали в том, что на его картинах у всех женщин по 2 левые ноги. И это действительно так – Морисс никак не мог нарисовать правую ногу. В одной из газет даже вышел фельетон, в котором художника называли «Мастером левых ног». Хиршфилд вяло отбивался от критиков и только парировал, что образцы тапочек делают только на левую ногу, а он разбирается в тапочках лучше всех в мире. Дженис же с его напором и опытом в арт-среде заявлял, что 2 левые ноги – это «уникальный авторский стиль».
Провал, который завершился успехом
История Хиршфилда могла бы стать для него провалом, а стала дорогой к успеху. За художника-самоучку вступился сам Андре Бретон, которого называют основоположником сюрреализма. Он объявил художника «своим» и не жалел комплиментов в адрес его таланта. Сам же Хиршфилд не имел никаких представлений о течениях живописи и ему были чужды любые авангардные течения. Образцом он всегда считал работы старых мастеров.
И левых ног не видно.
В 1942 году Бретон включил картины Хиршфилда в состав первой американской экспозиции сюрреалистов. И в это же время о его работах восторженно отозвался гений абстракционизма Пит Мондриан. И критика замолчала, а «мастер левых ног» закрепился в мире искусства.
В 1946 году Морис Хиршфилд скончался. Ему было 74 года. За 10 неполных лет своей карьеры художник написал 77 картин. Более трети сегодня находятся в частных коллекциях и время от времени продолжают появляться на аукционах. Рекордом торгов для картин Хиршфилда стала картина «Девушка с собакой», которую в 1999 году продали за 500 тыс. долларов. И кстати, именно на этой картине художник отказался от своего стиля – ноги девушки скрыты платьем.
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