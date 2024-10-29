Почему мост в Авиньоне, в честь которого сочинили песню, бросили строить на середине реки

Мост, который обрывается прямо в центре реки. /Фото: city-view.ru

Изначально мост всё-таки достроили до конца. /Фото: ru.wikipedia.org

Картина Джеймса Кэролла Беквита с изображением папского престола в Авиньоне и фрагментом моста Сен-Бенезе. /Фото: ru.wikipedia.org

Ещё целый мост на гравюре 1575 года. /Фото: ixbt.com

Мост давно бросили достраивать, а вот песню про него написали. /Фото: commons.wikimedia.org