Почему мост в Авиньоне, в честь которого сочинили песню, бросили строить на середине реки

Когда-то город Авиньон, расположенный в южной части Франции, был известен как временная папская резиденция. А сегодня это небольшое местечко, где проживает меньше 100 тысяч человек, притягивает туристов вовсе не прошлыми заслугами в распространении католической веры. Путешественники приезжают посмотреть на мост, занятный тем, что он.. Тем более, что кто-то уже до визита мог о нём в буквальном смысле услышать, ведь об это переправе много лет назад сочинили песню.
Мост, который обрывается прямо в центре реки. /Фото: city-view.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что это не первый вариант переправы через реку Рона, который вообще существовал. Так, ещё в ХII столетии на этом же месте стоял вполне себе законченный мост - уже тогда он получил оба своих, поныне известных названия - Сен-Бенезе и Авиньонский мост. Но то сооружение просуществовало всего несколько десятилетий, ведь в 1226 году по приказу короля Людовика VIII, когда в разгаре был Альбигойский крестовый поход, его повредили, снеся часть опор, пытаясь таким образом ускорить падение осады Авиньона.
Изначально мост всё-таки достроили до конца. /Фото: ru.wikipedia.org
Менее чем через десять лет население города задумало отстроить мост снова, однако на этот раз его сделали более крепким, используя только камень. И снова переправа была закончена: по информации редакции novate.ru, его длина составляла почти один километр, а арок насчитывалось больше двадцати. Однако и ему не было суждено простоять очень долго, ведь стоял он на реке Рона, которая известная своими бурными водами.
Картина Джеймса Кэролла Беквита с изображением папского престола в Авиньоне и фрагментом моста Сен-Бенезе. /Фото: ru.wikipedia.org
Рона регулярно выходила из берегов, когда была в первоначальном виде, поэтому уже в 1479 году две арки оказались разрушены стихией. Мост тогда восстановили, а потом случился мощный ледоход, в результате которого не стало одного пролета, а эта авария спровоцировала падение ещё трёх арок спустя время. На восстановление на этот раз ушло больше двадцати лет, и это был последний известный эпизод, когда его реально достроили.
Ещё целый мост на гравюре 1575 года. /Фото: ixbt.com
Позднее Рона разливалась ещё как минимум дважды, и всякий раз это приводило к обрушению ещё нескольких стоявших арок. Какое-то время его ещё пытались восстановить временными постройками, а потом попросту бросили полуразрушенным - к тому моменту от почти километрового моста осталось лишь четыре пролёта. Причина остановки любых попыток реконструкции состояла в том, что на русло реки Рона повлиял Малый ледниковый период - течение несколько изменилось, поэтому подобная переправа попросту потеряла первоначальное назначение, а отстраивать мост было слишком затратно.
Мост давно бросили достраивать, а вот песню про него написали. /Фото: commons.wikimedia.org
Впрочем, утратив изначальную функцию, мост Сен-Бенезе приобрёл несколько новых - например, стал объектом французского культурного наследия. К тому же, сегодня он является едва ли не самой популярной туристической достопримечательностью в городе. Однако была ещё и первая история, когда мост послужил культуре - ещё в XVI столетии появилась народная песня «Sur le pont d'Avignon», что в переводе с французского означает «На Авиньонском мосту»: сюжет рассказывает о танцах, которые случились на переправе (в одной из версий песни - под ним). Её можно услышать и сегодня в исполнении нескольких современных оркестров и ансамблей.
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