12 ленивых способов сжечь лишние калории

Чтобы потерять один килограмм веса придется сжечь примерно 7 тысяч килокалорий.

Эта цифра только на первый взгляд кажется огромной. Но если ввести в свою жизнь небольшие коррективы и следовать им каждый день, можно незаметно для себя постройнеть.

Возьмите себе за правило сжигать не менее 500 килокалорий в сутки. Старайтесь выполнить как можно больше дел из списка ниже!

1. Пейте кофе перед нагрузкой

Зарубежные исследования показывают, что напитки с кофеином, употребляемые перед активной деятельностью ускоряют жиросжигание и улучшают обмен веществ. Лучше всего пить чай или кофе перед тренировкой в спортзале. Помимо вышеуказанного эффекта, это добавит вам энергии.

Но если вы не планируете сегодня наматывать круги на беговой дорожке, чашка кофе перед прогулкой на свежем воздухе или в перерыве работы на даче или в саду — тоже не помешает. В качестве приятного отдыха для хорошего самочувствия.

На заметку!

Ученые из Иллинойсского университета (англ. University of Illinois) провели исследование, которое показало, что две-три маленькие чашки кофе, выпитые за 30 минут или час до тренировки, снижают утомляемость и уменьшают боль в мышцах.

2. Прочувствуйте вкус острой пищи

Острая пища подходит не всем, но именно она может помочь в похудении.

Если у вас нет противопоказаний по здоровью, один-два раза в неделю балуйте себя блюдом «с перчинкой».

Наблюдения показывают, что пища, в составе которой присутствует перец чили, заставляет тело сжигать около 50 лишних калорий в сутки. Метаболизм при этом повышается на целых 23 процента!

3. Полюбите активный шопинг

Шопинг — самый простой способ пройти большое расстояние и не заметить этого. Конечно, это больше актуально для представительниц прекрасного пола. На какие только подвиги не способы дамы, чтобы получить эксклюзивную вещь! Но сжечь калории можно и при рутинной закупке продуктов на неделю.

Это интересно!

Социологи подсчитали, что типичный поход по магазинам сжигает около 156 калорий в час, и еще больше — если вам приходится носить за собой тяжелую корзину.

4. Делайте перерывы

Если вам кажется, что у вас нет свободной минуты времени, попробуйте отнять, чтобы затем прибавить! Психологи утверждают, что у людей, которые интенсивно работают в течение всего дня, во второй половине снижается трудоспособность. Лучший способ вернуть ее назад — «разгрузить» голову.

Для этого нужно между задачами сделать 20-минутный перерыв и посвятить его любимому упражнению. Вы можете вспомнить уроки школьной физкультуры и просто размяться, несколько раз присесть и выполнить наклоны, а можете проработать мышцы бедер и ягодиц. Ведь лето не за горами! За 20 минут такой тренировки вы сожжете примерно 40-50 ккал.

5. Играйте в дартс

Одной из главных причин накопления лишних килограммов, по мнению врачей, является стресс. Большинство людей не умеют справляться с ним и просто его «заедают». Вместо того, чтобы в очередной раз полакомиться фастфудом, выпустите пар! Игра в дартс — отличное решение!

Бросая дротики в течении часа, вы не только избавитесь от тревожных мыслей, но и легко сожжете 200 калорий!

6. Купите фитбол

Чтобы получить пользу от этого мегапопулярного спортивного инвентаря, необязательно заниматься до седьмого пота. Можно просто сидеть и… стройнеть!

Если во время просмотра новостей или развлекательных программ вы предпочтете дивану фитбол, со временем у вас улучшится здоровье позвоночника, и уменьшатся боли в спине. Вы проработаете мышцы груди, спины и ног, сожжете калории. Сидение на большом мяче требует от человека удержания баланса, в этом его секрет!

Доказано: пребывание в одном положении весь день заставляет вас чувствовать себя уставшими, в то время как удерживание баланса на мяче дает вам больше энергии. Вы будете чувствовать себя лучше, выполняя одну и ту же работу!

Факт!

Во время занятий с мячом можно сжечь за один час около 400 калорий. А при пассивном сидении на фитболе в течение рабочего дня — уйдет всего 260.

Сидеть при этом нужно правильно: не сутулиться, не опускать подбородок на грудь и держать плечи развернутыми.

7. Читайте произведения литературы

Тренировке в спортзале хочется предпочесть книгу? Читать и заниматься спортом можно одновременно. Многие ресурсы предлагают аудиокниги, где произведения читают их авторы или известные актеры. Формат аудиокниг совместим с программами планшетов и смартфонов, а значит, вы сможете взять с собой любимое произведение куда угодно! Все, что вам нужно — пара хороших наушников.

Вы можете слушать записи, возвращаясь домой с работы или во время вечерней пробежки, когда вы поднимаете тяжести или занимаетесь на велотренажере в спортзале. В зависимости от вашего выбора вы израсходуете 150-500 лишних килокалорий.

8. Чаще проветривайте комнату

Удивительно, но факт — одна только эта мера позволит организму сжигать больше калорий, и вместе с тем — бороться с жировыми отложениями. Ученые заметили, что если температура окружающей среды ниже требуемой, нашему организму приходится усерднее работать, чтобы держать тело в тепле. Расходуются ресурсы на согревание.

На заметку!

Идеальная температура для сжигания калорий, по мнению ученых, составляет 18 градусов по Цельсию.

9. Заведите карманного тренера

Если на полноценные занятия в спортивном учреждении у вас нет времени, заведите карманного тренера. Сегодня существует много приложений Android, которые помогут освоить йогу, накачать мышцы, проведут силовую или кардиотренировку по вашему желанию. Вы можете делать упражнения в любую свободную минуту, ваш тренер всегда будет рядом.

На заметку!

Одна из самых популярных на сегодня программ для тренировок — «Sworkit личный тренер». Упражнения составлены разработчиками таким образом, что вам не потребуется лишняя экипировка, а сами задания никогда не повторяются. Каждое занятие — это возможность попробовать что-то новое и при этом прокачать все мышцы.

10. Пейте прохладную воду

Для хорошего самочувствия и нормальной работы всех органов и систем, диетологи рекомендуют соблюдать питьевой режим. Суточная норма для взрослых — 6-8 стаканов чистой прохладной воды в сутки. Этот шаг улучшит состояние кожи, продлит молодость и укрепит ваше здоровье. Но причем здесь лишние калории?

Оказывается, если вы будете выпивать 8 стаканов прохладной воды в сутки, организм потратит около 123 килокалорий на ее нагрев. Это необходимо, чтобы сравнять температуру воды с температурой тела. Такие данные приводит популярное американское издание Men’s Health.

11. Занимайтесь любовью

Ленивым способом сжигания калорий этот совет назвать сложно, но ради удовольствия можно и потрудиться. По подсчетам исследователей, средний секс сжигает около 88 калорий в час, но если приложить больше усилий, можно добиться лучших результатов. Заодно и фигуру поправить.

12. Дольше спите

Это покажется странным, но можно активнее сжигать жиры, оставаясь дольше в постели! Ученые обнаружили, что если вы спите на 3-4 часа меньше за неделю от допустимой нормы, ваш организм замедляет метаболизм, соответственно, вы будете медленнее худеть, и можете набрать вес.

Суточная норма для человека не может составлять меньше 7 часов. При этом большинству людей, чтобы чувствовать себя отлично нужно находиться в постели 8-9 часов. Не отказывайте себе в этом удовольствии! Иногда быть «ленивцем» не только приятно, но и полезно для здоровья!