5 самых обычных вещей, которые неожиданно стали музыкальными инструментами

Сегодня чаще всего музыку слушают в электронном или в цифровом виде, но «живые» инструменты по-прежнему занимают центральное место на концертах. И пока одни музыканты довольствуются обычными гитарами или барабанами, другие фантазируют на тему «музыкальные инструменты». Их вдохновляет всё, что угодно: от стандартных бытовых предметов до природных элементов и даже собственного обеда.









«О, благодать» на капусте

«Охотники за привидениями» на трансформаторах Тесла

Зеленый лист

«К Элизе» на трубах из ПВХ

«Аве Мария» на пиле