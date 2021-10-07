12 продуктов, которые могут заменить магазинные чистящие средства во время уборки

Уборка дома превратится в песню вместе с этими простыми, но действенными советами. /Фото: kakpostroit.su

1. Охлажденный чай

Не стоит выбрасывать использованные чайные пакетики, если дома есть деревянные предметы. /Фото: marieclaire.ua

2. Чистые окна без разводов

/Фото: pakupnik.by Кристальный блеск окон — это не миф, а реальность./Фото: pakupnik.by

3. Сияющий блеск металла

Кетчуп — это приправа не только для еды, но и для хорошего вида. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info

4. Избавление от пятен

Кукурузная мука важна не только на кухне. /Фото: stozabot.com

5. Аромат кофемолки

Чтобы обновить кофемолку, достаточно всего нескольких минут. /Фото: nastroy.net

6. Осторожная уборка

Ломтик хлеба не зря имеет губчатую поверхность — она пригодится для уборки. /Фото: media1.popsugar-assets.com

7. Лук не только для слез

Половинка лука действует весьма эффективно в отношении жира. /Фото: wikihow.com

8. Два в одном

Поваренная соль помогает справиться с двумя очень сложными проблемами в два счета. /Фото: xclean.info

9. Огурец спешит на помощь

Отличное средство от разводов. /Фото: nastroy.net

10. Чистота и блеск

Навести порядок в блюдах и на кухне поможет оливковое масло. /Фото: vkcyprus.com

11. Паркет без царапин

Майонез творит чудеса. /Фото: inhouze.info

12. Чистый пол — залог уюта

Даже с такими пятнами сода справляется на «ура». /Фото: dommino.ua