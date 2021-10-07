12 продуктов, которые могут заменить магазинные чистящие средства во время уборки

Уборка дома превратится в песню вместе с этими простыми, но действенными советами. /Фото: kakpostroit.su
Существует множество магазинных чистящих средств для удаления всевозможных пятен, загрязнений и микробов. Однако все они сделаны из агрессивных химических веществ, которые, конечно, эффективны, но не всегда безопасны. Да и денег на них иногда приходится потратить достаточно много. К счастью, есть более выгодная и приемлемая в плане безопасности альтернатива: натуральные средства, которые можно найти на своей кухне, в ванной комнате. Всего несколько полезных советов помогут стать настоящим гуру в использовании природных материалов для чистки и приведения в порядок любых вещей и поверхностей.
1. Охлажденный чай
Не стоит выбрасывать использованные чайные пакетики, если дома есть деревянные предметы. /Фото: marieclaire.ua
Остывшие пакетики, оставшиеся после заваривания чая отлично подходят для наведения лоска на деревянных поверхностях, таких как шкафы и полы. Дубильная кислота чая придает древесине блеск и эффективно удаляет всю грязь. Достаточно просто протереть потертые места мебели или пола отжатыми пакетиками от чая, и они приобретут более свежий и красивый вид.
2. Чистые окна без разводов
Кристальный блеск окон — это не миф, а реальность. /Фото: pakupnik.by
Мытье окон — это целый ритуал, который занимает массу времени и забирает много сил. Однако все можно сделать проще, если знать пару домашних хитростей. Смешав четверть стакана кукурузного крахмала с одним литром теплой воды можно добиться того, что на окнах не останется никаких разводов. Это средство также отлично подходит для очищения различных загрязнений на ковре. Для того, чтобы реанимировать ковровое покрытие нужно налить на пятно смесь крахмала и воды, дать впитаться, а потом протереть влажной чистой тряпочкой.
3. Сияющий блеск металла
Кетчуп — это приправа не только для еды, но и для хорошего вида. /Фото: cdn.apartmenttherapy.info
С помощью одного простого ингредиента из холодильника можно с легкостью превратить старые кастрюли в новенькие. Если натереть их кетчупом, можно все быстро очистить, а также вернуть им первозданный блеск.
4. Избавление от пятен
Кукурузная мука важна не только на кухне. /Фото: stozabot.com
Высыпав кукурузную муку на жирное пятно на ковре или мебели, можно полностью их убрать за довольно короткое время. Муку нужно оставить на 10-15 минут, чтобы она впитала в себя весь жир и загрязнение, а затем убрать остатки сыпучего вещества с помощью пылесоса. Пятно должно уйти полностью или, по крайней мере, его большая часть, тогда остаток можно убрать привычными средствами — это будет намного легче.
5. Аромат кофемолки
Чтобы обновить кофемолку, достаточно всего нескольких минут. /Фото: nastroy.net
Если от кофемолки распространяется неприятный запах, настало время действовать. Избавиться от него поможет небольшая порция сырого риса, которую нужно засыпать в кофемолку, а потом перемолоть. После такого простого лайфхака любимый домашний измельчитель будет как новый.
6. Осторожная уборка
Ломтик хлеба не зря имеет губчатую поверхность — она пригодится для уборки. /Фото: media1.popsugar-assets.com
Разбитое стекло лучше всего убирать с помощью пылесоса. Но если его нет под рукой, можно воспользоваться универсальностью кусочка хлеба. Хлеб имеет пористую структуру, благодаря чему он отлично собирает все крошечные осколки стекла. Они легко прилипают к ломтику, после чего его нужно просто выбросить.
7. Лук не только для слез
Половинка лука действует весьма эффективно в отношении жира. /Фото: wikihow.com
Очистить гриль от жира и нагара можно довольно просто, если иметь под рукой половинку лука. Сначала гриль нужно разогреть, а потом протереть его срезом лука, снизу и сверху решетки. Нужно действовать предельно аккуратно и осмотрительно, чтобы не обжечься.
8. Два в одном
Поваренная соль помогает справиться с двумя очень сложными проблемами в два счета. /Фото: xclean.info
Обычная поваренная соль помогает быстро и без следа убрать со скатерти свежее пятно от вина. Нужно сразу после разлива посыпать жидкость солью, а потом как можно скорее отправить ткань в стиральную машинку. Кроме того, добавив немного поваренной соли в воду, налитую на противень в духовке, чтобы замочить пригоревшую еду, его будет легче очистить после 10 минут.
9. Огурец спешит на помощь
Отличное средство от разводов. /Фото: nastroy.net
Кожура огурца поможет удалить пятна и несмывающиеся разводы на столешницах и стенах. А еще одна идея с ней довольно эффективна для хорошей видимости в душе: чтобы не смотреть на запотевшее зеркало в ванной после душа, нужно предварительно протереть его поверхность огуречной кожурой.
10. Чистота и блеск
Навести порядок в блюдах и на кухне поможет оливковое масло. /Фото: vkcyprus.com
Практически на любой кухне можно найти оливковое масло. Этот питательный продукт очень полезен для здоровья, но не только. Оливковое масло поможет удалить многие загрязнения посуды, а также отполировать кастрюли и сковородки из нержавеющей стали или чугуна.
11. Паркет без царапин
Майонез творит чудеса. /Фото: inhouze.info
Майонез на масляной основе поможет сделать поцарапанные паркетные полы красивее и аккуратнее, будто они новые. Сначала нужно почистить пострадавший участок пола с помощью моющего средства и мягкой ткани, а затем положить немного майонеза на царапину и оставить на 10-15 минут. После того как майонез будет стерт, можно обнаружить, что царапина практически не видна.
Полезный совет от Novate.ru: майонез отлично помогает справляться не только с царапинами на паркете, но и небольшими рисунками на обоях. Чтобы аккуратно убрать со стены творчество детей, нужно мягкой тканью и небольшим количеством майонеза протереть рисунки — они быстрее смоются.
12. Чистый пол — залог уюта
Даже с такими пятнами сода справляется на «ура». /Фото: dommino.ua
Сода отлично подходит для удаления пятен с тканей и ковровых покрытий. Достаточно просто насыпать ее на загрязнение, немного подождать, а потом пропылесосить. Чистота будет обеспечена!
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