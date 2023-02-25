10 видов на удивление полезного мороженого

Привет всем любителям мороженого! Хорошие новости: теперь вам больше не придется стыдиться вашей страсти к сладкому и терпеть упреки по этому поводу. Оказывается, мороженое бывает не только вкусным, но и полезным – с витаминами и минералами. В этой статье мы расскажем о десяти самых лучших видах такого мороженого.
Матча Авокадо
Настоящая чудо-пища с освежающим вкусом и цветом, как у фисташкового мороженого.
Лемонграсс
Если замучила жара, то это мороженое придется как нельзя кстати. Оно очень легкое и низкокалорийное – ни грамма лишнего веса.
Шоколадная Шрирача
Настоящее шоколадное мороженое – за исключением того, что шоколада там нет, и сделано оно из клинового сиропа и корицы, и что в отличие от настоящего шоколадного мороженого, шоколадная шрирача не испортит вашу фигуру.
Мороженое из сахарной кукурузы
Для приготовления нужен лишь блендер, зерна сахарной кукурузы, ну и само мороженое. Настоящий натурпродукт.
Золотое Молоко
Мороженое из куркумы, у которой куча полезных свойств. Помимо самой куркумы, в миксе также полно всяких других ингридиентов – здесь и корица, и имбирь, и кардамом, и кокосовое молоко с оливковым маслом, придающее всему этому делу замечательный сливочный вкус.
Мороженое из козьего сыра и меда
Необычный рецепт с не менее необычным вкусом. Мед позволяет избавиться от чрезмерной терпкости козьего сыра, открывая те нотки вкуса, которые обычно остаются незамеченными. Неплохо сочетается с бокалом вина.
Мороженое из сладкого картофеля
Мороженое из картошки? Да, и такое бывает. Это веганский рецепт, в котором нет молочных продуктов – зато в нем много протеинов и клетчатки.
Кокосовое мороженое
Еще один веганский рецепт родом из Тая. Основные ингредиенты здесь – это кокосовое молоко, арахисовая паста и карри-порошок, что придает этому мороженому по-настоящему уникальный вкус.
Мороженое с оливковым маслом
Простой и полезный рецепт. Просто добавьте к обычному ванильному мороженому несколько ложек оливкового масла – оно полезно для сердца – так вы не будете чувствовать себя виноватым за то, что снова переели сладкого.
Мороженое из кунжутной пасты и кардамона
Очередной веганский рецепт. Здесь кунжутная паста выступает в качестве карамельного соуса, который замешивается для придания дополнительного вкуса и аромата, в то время как кардамон привносит свои особые чайные нотки.
Ну что ж, теперь, пожалуй, можно есть мороженое на завтрак, обед и ужин!
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