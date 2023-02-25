10 видов на удивление полезного мороженого

Привет всем любителям мороженого! Хорошие новости: теперь вам больше не придется стыдиться вашей страсти к сладкому и терпеть упреки по этому поводу. Оказывается, мороженое бывает не только вкусным, но и полезным – с витаминами и минералами. В этой статье мы расскажем о десяти самых лучших видах такого мороженого.



Матча Авокадо

Лемонграсс

Шоколадная Шрирача

Мороженое из сахарной кукурузы

Золотое Молоко

Мороженое из козьего сыра и меда

Мороженое из сладкого картофеля

Кокосовое мороженое

Мороженое с оливковым маслом

Мороженое из кунжутной пасты и кардамона