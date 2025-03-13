Потерянные субмарины: 4 советские подводные лодки, которые навсегда остались в море

Советский Тихоокеанский флот был мощным и сильным, однако никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Особенно опасными они являются для подводных лодок и их экипажа. Ведь шансов спастись в случае аварии у них порой практически нет. Поэтому, как бы прискорбно это не звучало, однако и в истории Тихоокеанского флота были трагические страницы, связанные с потерями субмарин..
1. С-117 (Щ-117)
Одна из первых советских подлодок, которая не вернулась домой. /Фото: wikimedia.org
Советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка С-117 первоначально называлась Щ-117 и была построена в далеком 1932 году, будучи, по сути, одной из первых субмарин нового советского флота. Спустили на воду ее двумя годами позднее. Однако, пережив Великую Отечественную войну, погибла она в Японском море тридцать лет спустя, в декабре 1952 года.
Будущая С-117 в довоенное время. /Фото: sovboat.ru
14 декабря 1952 года С-117 вышла в море в рамках учений ТУ-6, основной целью которых была отработка атаки целей несколькими подводными лодками одновременно. На тот момент экипаж борту составлял 52 человека, в том числе 12 офицеров. Задачей подлодки было наводить шесть других субмарин на корабли условного противника.
Памятник погибшей лодке С-117 и ее экипажу. /Фото: topwar.ru
Меньше чем через сути после начала учений, 15 декабря, лодка перестала выходить на связь. Однако искать ее начали только 17 числа, после того как была команда на окончание учений. Несмотря на поисковые операции ни место гибели, ни причины ее пропажи так и не стали известны. Более того, в ситуации, когда подводная лодка как будто сквозь землю провалилась, появилась даже версия о том, что С-117 угнали американские шпионы.
2. К-129
Пожалуй, самая известная затонувшая подлодка СССР. /Фото: rg.ru
Дизель-электрическая ракетная подводная лодка К-129 ушла на дно и вовсе в праздник - 8 марта 1968 года. Тогда она несла боевую службу недалеко от Гавайских островов. Точных сведений относительно того, когда именно - 7 или 8 марта затонула К-129 нет и сегодня, однако месторасположение ее найти удалось довольно быстро. Кроме того, однозначно стало ясно, что вместе с подлодкой погиб и весь состав экипажа в количестве 98 человек.
Подводная лодка К-129 на дне океана. /Фото: topwar.ru
Но даже после гибели подлодки она продолжала будоражить умы многих. А все потому, что, находясь на глубине более чем в пять с половиной тысяч метров, она оказалась недосягаемой для подъема силами советских людей и техники. При этом нельзя было допустить, чтобы она досталась идеологическим противникам СССР - американцам.
Подлодка, которая после своей гибели стала даже известнее, чем до нее. /Фото: primamedia.ru
Вот только частично именно это и произошло - 12 августа 1974 года в ходе специально разработанной секретной операции ЦРУ «Проект Азориан». Было использовано оборудование, которое сконструировали как раз для этого мероприятия. В результате операции американцы сумели поднять с океанского дна носовую часть подводной лодки. Расследование, которое провели специалисты США, выяснило причину катастрофы: К-129 погибла из-за срабатывания двигателей ракет Р-21.
3. К-56
Субмарина, которая все-таки не затонула. /Фото: inokhbeh.org
Увы, но иногда причиной катастрофы на подводной лодке может быть столкновение с другим судном. Именно это и произошло 13 июня 1973 года в заливе Петра Великого, что в Японском море. Там атомная подводная лодка К-56 столкнулась с научно-исследовательским кораблем «Академик Берг». К счастью, на этот раз полного затопления субмарины удалось избежать.
Дело было так: подводная лодка в ночное время шла в надводном положении на базу после проведения учебных стрельб. В этот же самым момент в том же квадрате шел и «Академик Берг» и на скорости 9 узлов протаранил правый борт К-56, четко между первым и вторым отсеком, в результате чего образовалась пробоина длиной около четырех метров.
Судно «Академик Берг», протаранившее подлодку. /Фото: regnum.ru
Лишь слаженные действия подводников сумели предотвратить гибель всего экипажа. Командир К-56 сумел выбросить лодку на отмель, а в это время в первом отсеке 22 моряка пытались не допустить затопления. То же самое происходили и во втором отсеке, однако его все-таки затопило в течении нескольких минут. Офицеры, которые были там успели загерметизировать переборки изнутри, чем предотвратили затопление смежных отсеков, и соответственно, всей подлодки. Однако личный состав второго отсека погиб из-за отравления хлором, когда там были затоплены аккумуляторные ямы.
Лодка на дно не ушла, однако часть личного состава все же потеряла. /Фото: bashny.net
На следующий день к месту столкновения подоспели спасательные суда, с помощью понтонов сняли К-56 с отмели и отбуксировали в док. Официально этот случай был назван «навигационным происшествием с тяжелыми последствиями». Жертвами трагедии стали 27 человек, из них 16 офицеров, 5 мичманов, 5 матросов, 1 гражданский специалист из Ленинграда. В живых при этом остались не менее 140 моряков.
4. К-429
Тот случай, когда непроверенные машины после ремонта отпускать чревато. /Фото: glavpaluba.ru
24 июня 1983 года в нескольких милях от берегов Камчатки во время погружения затонула атомная подводная лодка К-429. Как позже выяснилось, когда субмарина стала уходить вниз, через вентиляционную систему четвертого отсека началось поступление воды. Через те же клапаны вентиляции вышла основная часть воздуха, когда экипаж попытался продуть главный балласт. В результате К-429 легла на грунт на глубине 40 метров.
Поднятие лодки на поверхность после затопления. /Фото: glavpaluba.ru
По сути, основной причиной чрезвычайной ситуации стал тот факт, что лодку отправили в плавание на торпедные стрельбы очень срочно прямо из ремонта, не проверив должным образом герметичность. Кроме того, штатный экипаж в большинстве своем находился в отпуске, поэтому команду набрали экстренно и сработаться они попросту не имели возможности. Эти причины привели к тому, что в результате катастрофы погибли 16 членов экипажа, остальные 104 сумели спастись.
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