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Эффективная подкормка для рассады

Крайне важную роль в процессе выращивания рассады играет первая подкормка, которую необходимо внести сразу после появления первой пары настоящих листьев. Такая подкормка поможет сделать рассаду здоровой, крепкой, коренастой и, конечно, устойчивой к болезням и вредителям.
Используйте одну из двух подкормок, о которых пойдет речь ниже, чтобы получить отменную рассаду, благодаря которой урожай в сезон будет на зависть соседям.


Подкормка №1



Янтарная кислота — незаменима для рассады. Это органическое вещество стимулирует активный рост корневой системы. Для первой подкормки рассады будет достаточно 1 таблетки янтарной кислоты на 1 литр воды.



Янтарную кислоту можно использовать не только для первой подкормки рассады, но и на регулярной основе 1 раз в неделю. После того как рассада окрепнет и подрастет, количество таблеток янтарной кислоты будет необходимо увеличить до 2-3 на литр воды.



Важно! Чтобы избежать такой болезни, как черная ножка, поливать рассаду следует очень аккуратно, по краю стаканчика, не попадая водой на ствол.

Подкормка №2



Еще одно аптечное средство, которое можно использовать для первой подкормки рассады — препарат Аспаркам, содержащий калий и магний. Как известно, калий необходим для укрепления иммунитета растений, магний положительно влияет на рост корневой системы и нормализацию обменных процессов.



Для приготовления подкормки 1 таблетка Аспаркама разводится в 1 литре воды. Использовать данное средство для рассады необходимо 1 раз в неделю.

Дополнительный уход



Помимо использования подкормок, стимулирующих рост корневой системы и укрепляющих иммунитет рассады, важно обрабатывать посадки препаратом, который поможет защитить рассаду от черной ножки. Для этих целей 1 раз в две недели используется фитоспорин.
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