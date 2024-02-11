Эффективная подкормка для рассады

Крайне важную роль в процессе выращивания рассады играет первая подкормка, которую необходимо внести сразу после появления первой пары настоящих листьев. Такая подкормка поможет сделать рассаду здоровой, крепкой, коренастой и, конечно, устойчивой к болезням и вредителям.

Используйте одну из двух подкормок, о которых пойдет речь ниже, чтобы получить отменную рассаду, благодаря которой урожай в сезон будет на зависть соседям.







Подкормка №1

Подкормка №2

Дополнительный уход

Янтарная кислота — незаменима для рассады. Это органическое вещество стимулирует активный рост корневой системы. Для первой подкормки рассады будет достаточно 1 таблетки янтарной кислоты на 1 литр воды.Янтарную кислоту можно использовать не только для первой подкормки рассады, но и на регулярной основе 1 раз в неделю. После того как рассада окрепнет и подрастет, количество таблеток янтарной кислоты будет необходимо увеличить до 2-3 на литр воды.Важно! Чтобы избежать такой болезни, как черная ножка, поливать рассаду следует очень аккуратно, по краю стаканчика, не попадая водой на ствол.Еще одно аптечное средство, которое можно использовать для первой подкормки рассады — препарат Аспаркам, содержащий калий и магний. Как известно, калий необходим для укрепления иммунитета растений, магний положительно влияет на рост корневой системы и нормализацию обменных процессов.Для приготовления подкормки 1 таблетка Аспаркама разводится в 1 литре воды. Использовать данное средство для рассады необходимо 1 раз в неделю.Помимо использования подкормок, стимулирующих рост корневой системы и укрепляющих иммунитет рассады, важно обрабатывать посадки препаратом, который поможет защитить рассаду от черной ножки. Для этих целей 1 раз в две недели используется фитоспорин.