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Зачем замораживать средство для мытья посуды

Узнайте удивительный трюк со средством для мытья посуды, который будет очень полезен в быту! Просто заморозьте его в формочке для льда (лучше брать силиконовую).

Зачем замораживать средство для мытья посуды

Разлейте жидкость для мытья посуды в силиконовую форму. Закройте плёнкой, отправьте в морозилку на 2 часа.

Зачем замораживать средство для мытья посуды

В губке проделайте отверстие ножом — глубокое, но не прорезайте до конца.

Зачем замораживать средство для мытья посуды

Достаньте формочку, выньте один кубик средства для мытья посуды, поместите внутрь губки поглубже. Итак, что теперь произойдёт? У вас получилась самопенящаяся губка. Более того: средства для мытья посуды хватит на более долгий срок! Таким образом, реально сэкономить и к тому же очень удобно мыть посуду!

Зачем замораживать средство для мытья посуды

Подробнее о том, почему и зачем следует заморозить средство для мытья посуды, смотрите в видео ниже:

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