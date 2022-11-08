Зачем замораживать средство для мытья посуды

Узнайте удивительный трюк со средством для мытья посуды, который будет очень полезен в быту! Просто заморозьте его в формочке для льда (лучше брать силиконовую).







Разлейте жидкость для мытья посуды в силиконовую форму. Закройте плёнкой, отправьте в морозилку на 2 часа.







В губке проделайте отверстие ножом — глубокое, но не прорезайте до конца.







Достаньте формочку, выньте один кубик средства для мытья посуды, поместите внутрь губки поглубже. Итак, что теперь произойдёт? У вас получилась самопенящаяся губка. Более того: средства для мытья посуды хватит на более долгий срок! Таким образом, реально сэкономить и к тому же очень удобно мыть посуду!







Подробнее о том, почему и зачем следует заморозить средство для мытья посуды, смотрите в видео ниже:



