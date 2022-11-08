Узнайте удивительный трюк со средством для мытья посуды, который будет очень полезен в быту! Просто заморозьте его в формочке для льда (лучше брать силиконовую).
Разлейте жидкость для мытья посуды в силиконовую форму. Закройте плёнкой, отправьте в морозилку на 2 часа.
В губке проделайте отверстие ножом — глубокое, но не прорезайте до конца.
Достаньте формочку, выньте один кубик средства для мытья посуды, поместите внутрь губки поглубже. Итак, что теперь произойдёт? У вас получилась самопенящаяся губка. Более того: средства для мытья посуды хватит на более долгий срок! Таким образом, реально сэкономить и к тому же очень удобно мыть посуду!
Подробнее о том, почему и зачем следует заморозить средство для мытья посуды, смотрите в видео ниже:
Зачем замораживать средство для мытья посуды
Узнайте удивительный трюк со средством для мытья посуды, который будет очень полезен в быту! Просто заморозьте его в формочке для льда (лучше брать силиконовую).
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