40 000 беженцев в Европу: Как монголы заставили дрожать венгров и немцев и перекроили всю политику

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Монголы перекроили политическую жизнь Европы.

Историю Европы и Азии мы проходим в школе так, что они в нашем сознании едва пересекаются, и то — где-то в точке путешествия Марко Поло в Китай или Афанасия Никитина — в Индию. Но Европа и Азия — это один материк



Историю Европы и Азии мы проходим в школе так, что они в нашем сознании едва пересекаются, и то — где-то в точке путешествия Марко Поло в Китай или Афанасия Никитина — в Индию. Но Европа и Азия — это один материк , их не отделяли друг от друга гигантские океаны или моря непроходимых джунглей. Так что неудивительно, что после завоевания Средней Азии и Руси Монгольская Империя продолжила движение на запад, и монгольские всадники стали бичом для европейских городов.

Чингиз-хан. Кадр из фильма «Монгол».

Первое массовое появление беженцев в Европе

У половцев сражались не только мужчины, но и женщины. Половчанка-воительница от худажника Булата Гильванова.

Волжские булгары числятся среди предков казанских татар. Это был тюркоязычный мусульманский народ. Булгарка от Булата Гильванова.

О том, как монголы в Киеве оказались, а половцы — в Болгарии

Венгерский король Бела вызвал гнев монголов, приняв у себя половецких беженцев.

Князь Галицкий Даниил лично отправился за помощью в Венгрию, но получил отказ.

Русские города сопротивлялись, и монголы разрушали их беспощадно.

Монголы на границах Германской Империи

В битве при Легнице участвовали даже рыцари Тевтонского ордена.

Венгры, хорваты и половцы безуспешно пытались противостоять монголам.