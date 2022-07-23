7 реальных столкновений человека с НЛО

Истории об инопланетных гостях стары почти так же, как само человечество. И это не преувеличение: первое свидетельство встречи НЛО датировано еще 1440 г. до н.э. Ежегодно в каждой стране мира люди обращаются к властям с информацией о том, что они видели, трогали и даже были похищены инопланетянами. Естественно, большая часть этих историй — глупая выдумка. Однако, существует и другая категория, куда входит задокументированная и проверенная специалистами информация. Как можно игнорировать такие свидетельства?









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