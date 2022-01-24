Девочка-король, которой поклонился Папа Римский, и её несчастная любовь

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Надгробье Святой Ядвиги, короля Польши

Девочка-подросток рубила секирой краковские ворота. За воротами её ждал обещанный в детстве жених, молодой герцог Австрийский. Створки были тяжёлые, прочные



Девочка-подросток рубила секирой краковские ворота. За воротами её ждал обещанный в детстве жених, молодой герцог Австрийский. Створки были тяжёлые, прочные , рассчитанные на осаду. От них летела щепа. Девочке было одиннадцать, её звали Ядвига, и она была королём Польши. Ей только что сказали, что Польше нужен другой королевский жених. Что она уже обещана князю из языческих земель.

Войцех Герсон. Королева Ядвига и её опекун

Было у короля три дочери

Королеву Венгрии Марию сверг и заточил в тюрьму вместе с матерью её дядя из Неаполя; по счастью, муж смог её освободить

Есть ли у князя-язычника хвост?

Коронация Ягайло как великого князя Литовского

Польский памятник союзу Ядвиги и Ягайло

Долго же ты ждала

Венгерский памятник браку Ягайло и Ядвиги куда реалистичнее показывает их отношения, чем польский