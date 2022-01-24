Девочка-король, которой поклонился Папа Римский, и её несчастная любовь

Надгробье Святой Ядвиги, короля Польши
Девочка-подросток рубила секирой краковские ворота. За воротами её ждал обещанный в детстве жених, молодой герцог Австрийский. Створки были тяжёлые, прочные, рассчитанные на осаду. От них летела щепа. Девочке было одиннадцать, её звали Ядвига, и она была королём Польши. Ей только что сказали, что Польше нужен другой королевский жених. Что она уже обещана князю из языческих земель.
Секиру отняли. Поляки взывали к чувству долга своего короля. Девочка-король была в отчаянии: замужем за язычником она умрёт молодой и несчастной! Епископ Краковский уговаривал: став литовской княгиней,
Ядвига окрестит язычников и прославит своё имя в веках. Правы были, как покажет время, все - и Ядвига, которая стала единственной женщиной на польском престоле, и епископ.
Войцех Герсон. Королева Ядвига и её опекун
Было у короля три дочери
У короля Венгрии и Польши Людовика Анжуйского и его жены Елизаветы Боснийской семнадцать лет не было детей. Поскольку отсутствие наследника угрожало династии и стабильности королевств Людовика, он имел право попросить разрешения на развод у Папы Римского. Но король очень любил жену и предпочитал подождать. Через семнадцать лет ожидание оправдалось. Королева родила одну за другой трёх девочек: Екатерину, Марию, Ядвигу. Проблема была в том, что Венгрии и Польше по закону править мог только король, не королева.
Людовик не пал духом. Он решил дать всем трём девочкам такое же образование, которое получили бы наследные принцы. Танцы, манеры, латынь, французский, польский, венгерский, религиозная и античная литература. А пока девочки обучались, бился за их будущее: вёл сложные переговоры с венграми и поляками, чтобы ввести возможность наследования короны женщинами.
В любом случае, самой младшей из дочерей, Ядвиге, казалось, ничего не светило. Страны две, старших сестёр тоже две. Но в восемь лет умерла от болезни Екатерина, и Ядвига продвинулась в очереди к короне вперёд. Правда, заартачились поляки: они, мол, соглашались именно на Екатерину. Опять пошли переговоры, который закончились в 1382 году новым соглашением. Одиннадцатилетняя Мария была в то время уже обручена с четырнадцатилетним маркграфом бранденбургским Сигизмундом, и по новому соглашению предполагалось, что после их свадьбы и коронации Марии маркграфство войдёт в состав Польши.
Но и с Марией на польском троне ничего не получилось. Вскоре после соглашения Людовик умер - его здоровье подточили военные походы. Поляки мгновенно сориентировались и приняли новое постановление: признавать своим королём только ту из его дочерей, что будет жить в Польше.
Мария отпадала. Её короновали в Венгрии сразу после смерти отца. Конечно, по её малолетству, фактически правила мать, но это не значило, что Мария могла взять и просто переехать в Польшу из столицы. Ядвигу тоже было страшно отпускать: не все поляки готовы были видеть на своём троне иноземку и воспользовались моментом, чтобы продвигать своего кандидата, князя из рода Пястов, бывших некогда первыми королями Польши. Девятилетняя принцесса могла оказаться в центре гражданской войны.
Королеву Венгрии Марию сверг и заточил в тюрьму вместе с матерью её дядя из Неаполя; по счастью, муж смог её освободить
Впрочем, сам князь был не прочь разрешить проблему, женившись на Ядвиге добром или силой - он и его сторонники серьёзно думали над планом похищения девочки.
В конечном итоге победили сторонники Ядвиги, и одиннадцатилетняя принцесса выехала в Краков, чтобы стать королём - именно так в конце концов обошли старый закон. Поспешил приехать в Краков и Вильгельм. У него были все причины для того, чтобы торопиться со свадьбой: Ядвига с короной на голове становилась выгодным товаром для польской знати, её могли отдать насильно за любого, кто предложит цену получше.
Увы, так и вышло. Поляки сочли, что для Польши куда выгоднее союз с литовцами.
Есть ли у князя-язычника хвост?
В то время заметной фигурой на востоке Европы стал молодой и воинственный король Ягайло. Он заключал союзы то с немцами, то с Ордой, то с русскими князьями, даже пытался жениться на дочери Дмитрия Донского, чтобы союз с русскими был прочен. Это было вполне возможно: по слухам, русская мать крестила Ягайло в детстве под именем Иаков, хотя теперь он вёл языческую жизнь. Но Донской поставил условием крещение всех литовцев под началом Ягайло и признание князем литовским власти князя московского. Ягайло ничью власть признавать не хотел. Помолвка расстроилась, и князь стал искать невесту поудобнее.
Пока приехавший в Краков Вильгельм танцевал с Ядвигой в ожидании скорой, конечно, свадьбы, литовец через голову Ядвиги договорился с поляками. Покинувшего зачем-то город австрийца просто не пустили обратно, закрыв ворота.
Коронация Ягайло как великого князя Литовского
Ядвигу новое обручение подкосило. Её отец, хотя и смотрел, в первую очередь, на политику, женихов своим дочерям старался подбирать подходящими и по возрасту, и по внешности, и по манерам. Ягайло был для девочки-короля откровенно стар, о манерах и речи не шло. Что касается внешности, Ядвига не на шутку боялась, что под одеждой скрывается, например, хвост. Она даже попросила послов найти способ проверить, человек ли этот язычник. Те, попарившись с Ягайло в бане, заверили свою правительницу, что жених её тело имеет совершенно обыкновенное. Кроме того, перед свадьбой он ведь примет католичество...
Вряд ли они заодно рассказали, что Ягайло ради власти убил собственного дядю и, по слухам, тётю утопил в реке. Что он уже нарушал договор с русскими князьями. Что у него жестокий и блудливый нрав, он любит пьянки и кровавую охоту. Что он не говорит ни на одном из известных Ядвиге языков, наконец.
Венчание состоялось 15 февраля 1386 года. Невеста - одна из красивейших девушек своего времени, любившая балы и танцы - явилась в церковь в тёмных одеждах и без единого украшения. Князь получил жену и Польшу. Примечательно, что Ядвиге титул короля при этом остался.
Польский памятник союзу Ядвиги и Ягайло
Долго же ты ждала
Брак не задался. Ягайло с Ядвигой крестили литовцев, но те не оставили языческих привычек. Князь всё время охотился и открыто изменял. Ядвига поехала навестить Краков; она любила этот город, и незадолго до смерти, когда у краковского университета были трудности, продала все свои драгоценности, чтобы помочь. Ягайло немедленно кто-то донёс, что его жена будто бы навещает любовника.
Князь захотел поверить. Он предъявляет обвинения. В ответ Ядвига требует судебного разбирательства. Оно полностью обеляет королеву, и Ядвига отказывается впредь исполнять супружеский долг, поскольку муж оскорбил её. Ягайло не мог взять её силой - всё же она была королём, и рыцари были ей верны.
Невелика беда, когда речь идёт о радостях плоти, но Ягайло нужен законный наследник. Он старается угодить супруге, показывая всю глубину своего раскаяния. Теперь в её присутствии он одевается в тёмное, пьёт только воду, соблюдает церковные посты. Ядвига так же мрачна и строга, она больше не танцует на балах, хотя очень любит смотреть, как танцуют другие.
В конце концов Ягайло добился прощения своей молодой супруги. Она вернулась в супружескую постель и зачала. Родившаяся девочка прожила только месяц. Ядвига погрузилась в жестокую депрессию. Ягайло не смог или не захотел искать лекарства от её тоски. Двадцатишестилетняя женщина зачахла на глазах. Перед самой смертью она раздала все свои деньги беднякам. Умерла Ядвига, как и выходила замуж, в середине февраля.
Венгерский памятник браку Ягайло и Ядвиги куда реалистичнее показывает их отношения, чем польский
Народ горевал, быть может, сильнее, чем любил её живой. Имя Ядвиги моментально стало обрастать легендами. Люди уверяли, что как-то раз, когда королева молилась всю ночь напролёт, с ней заговорил с распятия сам Христос. Простые поляки и литовцы считали её святой. Но Ватикан не спешил. Только в 1997 году папа Иоанн Павел II, сам поляк, приехал в Краков и обратился к надгробию королевы: "Долго же ты ждала, Ядвига…" Он приехал объявить, что Ватикан признал Ядвигу святой.
Вильгельм женился на другой принцессе из Анжуйской династии, Джованне. В их браке не было ни согласия, ни детей.
А Ягайло потом ещё трижды вступал в брак. Вторая жена, Анна Цельская, родила девочку, которую отец назвал Ядвигой. Как будто этим можно попросить прощения у той, которую предавал так долго.
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