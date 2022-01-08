Самая изысканная кухня мира

С нами не соскучишься!

Титул самой изысканной кухни мира по праву принадлежит французской. Кулинария для французов не просто процесс приготовления пищи, а искусство, сравнимое с поэзией, музыкой или живописью. Французская гастрономия породила сотни рецептов соусов и десертов, блюд из морепродуктов, мяса, овощей, сыров и вина. Здесь главенствует так называемая высокая кухня, на которую равняются кулинары со всего мира. По традиции особое внимание уделяется сервировке стола и оформлению непосредственно самих блюд.

Багет — символ французской кухни. Это хлебобулочное изделие имеет хрустящую корочку и воздушный мякиш. Форма — длинная (около 65 см) и тонкая (около 5-6 см). По традиции багет не режут, а ломают на ломти.

Круассаны — неотъемлемое утреннее лакомство каждого француза. Его подают с кофе, чаем или какао. В переводе с фр. сroissant означает «полумесяц».

Киш — открытый пирог с разнообразными мясными, рыбными и овощными начинками, залитыми заливкой из сливок, яиц, сыра и приправ. Принято употреблять на обед или ужин.

Фуа-гра — печень перекормленной утки или гуся. По традиции подаётся в холодном виде после закуски. Стоит отметить, что в некоторых странах мира действует законодательный запрет на производство фуа-гра, так как считается издевательством над животными.

Аномально-увеличенная печень получается в процессе насильственного откармливания птицы, который делится на три этапа. Первые четыре недели жизни животные проводят в темных помещениях и просто растут, последующие четыре недели они находятся запертыми в специальных отдельных клетках, где им в большом количестве дают пищу с высоким содержанием белка и крахмала, на восьмой-десятой неделе с помощью специальных зондов через глотку птицам ежедневно вливают до 2-х килограмм зерна и жира.

Петух в вине — жаренная или тушёная тушка петуха целиком в качественном дорогом вине. Блюдо родом из Бургундии

Буйабес — суп из нескольких видов рыбы и морепродуктов. Блюдо родом из Прованса.

Французский луковый суп — изначально блюдо бедняков. Готовится на основе бульона и лука с добавлением сыра и гренок.

Рататуй — овощное рагу, приправленное прованскими травами. Подаётся в виде самостоятельного блюда или гарнира к мясу. Яство родом из Прованса.

Бёф бургиньон — тушёная говядина в винном соусе с овощами.

Рагу из ягнятины по-провансальски.

Писсаладьер — открытый луковый пирог, отдалённо напоминающий пиццу. Блюдо родом из Прованса.

Вяленая утиная грудка.

Эскарго — блюдо высокой кухни, которое представляет собой маринованных улиток. Подают с зелёным маслом.

Сырное суфле.

Морской язык Маньер.

Крем-брюле — десерт в виде заварного крема с карамельной корочкой.

Профитроли — пирожные из заварного теста, наполненные кремом.

Макарон — сладость из яичных белком, сахарной пудры и миндальной муки. Подаётся в виде двух половинок, скреплённых кремом.

Меренга — безе

Пирожное «Сент-Оноре».

Рождественское полено.

Клафути — пирог с фруктами.