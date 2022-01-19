Как правильно постричь тую

Туя по праву считается одним из самых декоративных хвойников дачного участка. Её выбирают для создания живых изгородей, сложных древесно-кустарниковых композиций, используют в качестве главного акцента садового ландшафта.

Стрижка туи выгодно подчеркивает природную красоту и пышность древесной кроны, добавляет аккуратности и изысканности пейзажу. Выбор формы для дерева напрямую связан с опытом садовода: заядлые дачники могут проявить максимум индивидуальности, новичкам стоит начать с простой геометрии.







Конус

Пирамида

Шар

Куб

Спираль

Лапки

Фантазийные фигуры

При обрезке высокорослых сортов достаточно часто кроне придают форму конуса. Деревья приобретают ухоженный вид и не теряют своей статности. Чтобы получить конус правильной формы, не обойтись без заранее подготовленного трафарета.Из фанеры или плотного картона вырезают равнобедренный треугольник, высота которого должна превосходить размер дерева на 25-30 см.Основание трафарета устанавливают на землю в непосредственной близости от туи.С помощью секатора или аккумуляторных ножниц аккуратно срезают часть побегов, двигаясь параллельно сторонам треугольника.Обработав одну сторону, трафарет сдвигают дальше по приствольной окружности и действия повторяют, пока не вернутся к исходной точке.После стрижки важно хорошенько протрясти крону. Опадут незамеченные сухие ветки, а новые побеги получат больше света и воздуха для активного роста.Схожий алгоритм используют для создания пирамидального сада. Вместо картонного трафарета можно использовать обычную веревку.4 шнура одинаковой длины соединяют узлом и фиксируют на макушке дерева.Вокруг туи делают разметку в виде квадрата.В углы квадрата устанавливают колышки, к которым крепят свободный конец одного из шнуров.В итоге получается ровная пирамида, ребра которой показывают, какой объем кроны необходимо срезать.Самая простая на первый взгляд шарообразная стрижка на деле оказывается одной из самых сложных. Сформировать идеально ровную сферу под силу только опытному садоводу или профессиональному озеленителю. Чтобы облегчить задачу, можно заранее подготовить каркас – две полусферы из металлической проволоки. Заготовку надевают на крону и фиксируют с помощью веревки. Срезают все, что выходит за границы.Туи кубической формы отлично подходят для оформления живой изгороди. Выполнить такую стрижку достаточно просто. Необходимо лишь заранее определиться с высотой и шириной куста и сделать ровные срезы с боковых сторон и верхушки.Как мотивировать ребёнка на учёбу, если не хочет учитьсяУзнать большеЕсли кусты расположены достаточно близко друг к другу, со временем граница между соседними туями может полностью размыться. Получиться оригинальная прямоугольная «стена» или зеленый лабиринт.Для спиральной стрижки, как правило, выбирают высокое одноствольное дерево с плотной кроной. Подойдет туя «смарагд», «санкист», «колумна» и др. Стрижку можно выполнять на глаз, а можно сделать набросок с помощью краски или длинной веревки. Тую спирально обматывают шнуром от макушки основания. Срез побегов выполняют точно по получившемуся рисунку перпендикулярно стволу дерева.Создать идеально ровную спираль за одну стрижку достаточно сложно. Сначала делают черновой вариант, а чуть позже форму доводят до совершенства.Если хочется превратить дачный участок в небольшой садик в восточной стилистике, тую стригут «лапками». Поочередно снимают лишнюю зелень по бокам, оставляя лишь небольшие круглые «облачка» на концах крепких ветвей.С количеством, размером и расположением «лапок» принято экспериментировать. Часто верхнюю треть венчает достаточно больная сфера, пониже располагается россыпь небольших шаров.Чтобы итоговый результат еще больше напоминал искусство бонсай, к оголенным ветвям подвешивают небольшие грузики. Под тяжестью ветки перестают тянуться ввысь, принимают извилистую, стелющуюся форму.Опытные садоводы довольно часто пытаются придать туе более оригинальную форму. Это может быть шахматная фигура, силуэт животного или оригинальная абстракция. Чем более сложная форма выбрана, тем раньше необходимо начинать формирование кроны. Из металлической проволоки сооружают каркасную заготовку. Обрезку по каркасу производят часто, однако каждый раз срезают совсем маленький слой.Удачно подобранная форма стрижки не только помогает привести дерево в порядок, но и существенно экономит время садовода. Чем ближе выбранный вариант к естественной кроне, тем меньше усилий потребуется для последующего ухода и поддержания формы. Определиться с желаемым результатом стоит еще на этапе выбора саженцев. Если туя нужна для создания высокой живой изгороди, отдают предпочтение пирамидальным или колоновидным сортам. Для аккуратных ландшафтных композиций следует выбирать медленно растущую шарообразную «данику», «вурварди» или «голден глоб».