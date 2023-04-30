В дикой природе осталось около 80 тысяч коал. К сожалению, несмотря на это, вид считается функционально вымершим. Иными словами сейчас на планете проживает недостаточное для нормального воспроизводства популяции количество взрослых особей, способных дать потомство.
Такое заявление сделали сотрудники Австралийского Фонда Коалы. Если эти забавные звери заболеют чем-то заразным и опасным, то вид начнёт по-настоящему вымирать. Это очень печально само по себе и, кроме того, опасно для экосистемы Австралии. Помёт коал, которые питаются только листьями деревьев, крайне важен для плодородия лесных почв.
Популяция коал стала резко сокращаться исключительно из-за деятельности человека. В Австралии активно осваиваются новые территории посредством вырубки лесов. Это уменьшает количество мест, где могут жить эти животные. Кроме того, многие коалы гибнут под колёсами машин, а некоторая их часть становится жертвами домашних собак.
Сейчас самое время «бить в набат», что и делает председатель Австралийского Фонда Коалы Дебора Табарт. Она просит премьер-министра Австралии принять «Закон о защите Коал» немедленно, так как уже в скором времени может стать слишком поздно.
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Коалы функционально вымерли
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