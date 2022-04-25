10 неудачных попыток создать странные культы и новые религии

В СССР официально был государственный атеизм.
В истории масса примеров, когда диктаторы пытались создавать некие культы и религии, чтобы каким-то образом оправдать своё правление. Эта традиция уходит своими корнями в имперские культы Рима, Египта и Ассирии. Но далеко не каждая такая попытка заканчивалась успехом.
1. Теодемократия
Мормонский пророк Джозеф Смит.
Когда в 1844 году мормонский пророк Джозеф Смит баллотировался на пост президента, он выдвинул новую политическую философию в своей платформе: "Я поступаю решительно, добродетельно и гуманно, во имя теодемократии, при которой Бог и люди имеют возможность поступать праведно". Идея теодемократии состоит в том , что лучшей формой социально-политического правительства является синтез воли Бога и народа. Сторонники утверждают, что это было естественное состояние дел как на Земле, так и на небе.
Смит считал, что путем создания республиканской системы, которая признает верховную власть Бога, можно избавиться от многих политических проблем, а также прийти к свободной торговле. Попытки установить теодемократию среди мормонов были сорваны продолжающейся оппозицией со стороны федерального правительства. К тому времени, как штат Юта (где живут большинство мормонов) был принят в состав США в 1896 году, мало что осталось от формализованных теодемократических правил.
2. Небесное царство тайпинов
Монархия Цин.
В 1837 году государственный служащий Хун Сюцюань испытал ряд бредовых видений, которые впоследствии легли в основу его религии. После провала на госэкзаменах в 1843 году он обратился к христианству, интерпретируя его по-своему. Он заявил, что вознесся на небеса и встретился со своим Небесным Отцом (Tianfu) и Небесным старшим братом (Tianxiong) или Иисусом Христом. Хун начал утверждать, что его миссия состояла в том, чтобы вернуться на Землю и бороться с демоническими силами идолопоклонства, народной религией и династией Цин.
Монархи Цин (и более ранние китайские императоры) должны были быть наказаны за то, что "кощунственно называли себя хуанди", ведь словом "ди" можно называть только Бога. Религиозное "откровение" Хун Сюцюаня создало идеологическую основу для восстания против Цин, маньчжурской династии. Так началось восстание тайпинов. Хун Сюцюань создал Тайпинское Небесное Царство - независимое китайское государство, существовавшее одновременно с маньчжурской империей Цин. Его территория находилась на юге Китая, где жило около 30 миллионов человек.
У теократического правительства, которое установил Хун, было много прогрессивных черт: опиум, вино, табак, азартные игры, рабство и проституция были запрещены. Проповедовалось сексуальное равенство и женщины занимали высокие посты в правительстве и военных. На своем пике, Небесное царство занимало треть территории Китая и могло бы свергнуть режим Цин, если бы начало прямую конфронтацию. Но англичане поддержали Цин и помогли подавить восстание тайпинов.
3. Легион Архангела Михаила
Железная гвардия.
Румынская фашистская группа, известная как "Железная гвардия", использовала религиозную иконографию и традиционную мистику в качестве своей идеологии, наряду с более традиционными фашистскими темами антикоммунизма, антисемитизма и национализма. Также были включены элементы православного христианства, чтобы получить поддержку со стороны сельского населения. Непосредственным предшественником "Железной Гвардии" был "Легион Архангела Михаила", который был создан в 1923 году харизматическим лидером Кодряну, который утверждал, что его во время заключения посетил архангел.
Икона Михаила из тюремной камеры Кодряну стала священной иконой для легиона. Движение проповедовало "мессианскую борьбу с враждебными внешними силами и "иудео-коммунизмом". Кодряну считал, что румынская нация состояла не только из живых румын, но и духов умерших, а также тех, кто еще не родился. В 1941 году неудавшийся бунт легиона по захвату полной власти был подавлен, а движение было расформировано.
4. Культ личности Хуа Гофэна
Хуа Гофэн.
После захвата власти в Китае в 1976 году и свержении так называемой "Банды четырех", Хуа Гофэн пытался воспользоваться культом личности Мао Цзэдуна и выстроить свой собственный культ. Хуа Гофэн попытался подать себя в роли мудрого лидера, который был бы лучшим толкователем воли Мао. Он установил политику "двух абсолютов", в которой говорилось: "Мы твердо отстаиваем любые решения, которые принимал Председатель Мао, а также мы неуклонно придерживаемся любой инструкции, которые дал Председатель Мао".
Хуа даже сделал себе прическу, подобную той, которая была у Мао, чтобы больше походить на бывшего лидера. В течение этого периода портреты Мао и Хуа часто вешали рядом, причем его портрет был подписан, чтобы люди безошибочно узнавали Гофэна. Тем не менее, Хуа Гофэн не сумел собрать вокруг себя группировку сторонников и в конце 1978 года был отстранен от власти Дэн Сяопином, который выступал за проведение рыночных реформ в стране.
5. Тхэбон
Династия Силла.
Когда власть аристократической династии Силла, которая доминировала на большей части Корейского полуострова, начала ослабевать в девятом веке, возникли повстанческие силы, которые и сформировали новые государственные структуры. Одним из этих мятежных королевств правил бывший внебрачный сын короля Силлы, Кунъе, который возглавил армию крестьян в провинциях Кангвон, Кенги и Хванхэ и основал свое собственное королевство.
Кунъе был принцом Силлы, но был приговорен к смерти королем, когда оракул предсказал, что он однажды погубит королевство. Но Кунъе спасла няня. После основания собственного королевства в 901 году, он назвал его Поздним Когурё. Позже (в 904 году) он переименовал его в Маджин, а в 911 году — в Тхэбон. Первоначально Кунъе стремился сломать жесткую кастовую систему, которая преобладала в Силле и построить идеальное, процветающее общество без дискриминации.
Тем не менее, вскоре он стал тираном и разработал неортодоксальные религиозные взгляды, заявив, что он является мессией. Он начал убивать пленников из Силлы, а также тех, кто не хотел поклоняться ему, причем даже свою собственную жену. Неудивительно, что Кунъе вскоре стал непопулярным и был свергнут группой своих собственных генералов, лидер которых, Ван Ган, был основателем династии Корё.
6. Немецкое христианское движение
Deutsche Christen.
Во время развития национал-социализма в 1932 году было основано пронацистское религиозное "Немецкое христианское движение" (Deutsche Christen). Оно стремилось сочетать расовые и религиозные доктрины и заявляло о необходимости Entjudung или избавлении христианства от евреев. Это должно было быть достигнуто за счет отказа от Ветхого Завета и исключения еврейских слов, таких как "аллилуйя" из христианских богослужений.
Когда нацисты пришли к власти, Немецкое христианское движение стало более влиятельным, а количество его членов увеличилось до 600 000. Руководство движения стремилось создать церковь Рейха. Оно продвигали идею, что Иисус Христос был не евреем, а арийцем, а также стремилось доказать, что нацистские расовые теории были основаны на теологии. Церкви Немецкого христианского движения часто украшали свастиками.
Несмотря на поддержку движения в 1932 и 1933 годах, нацистские власти позже рассматривали движение с безразличием или враждебностью. Хотя немецкие христиане пытались завоевать благосклонность нацистских светских властей, их вскоре начали считать подрывными элементами, которые потенциально могут контролировать политическое движение национал-социалистов.
7. Культ разума
Патриотические миссионеры.
Среди радикальных изменений, которые вводились во время Французской революции, одним из самых шокирующих было движение дехристианизации Франции (и, в конце концов, остальной части Западной Европы). Хотя Конституция 1 года провозгласила свободу вероисповедания, Законодательное собрание стремилось запретить священнические облачения, безбрачие и соблюдение религиозных погребений, подчеркивая, что смерть является вечным сном.
Светские власти, а не религиозные служители, начали документировать рождения, крестины и смерти, а также был узаконен развод. Эта атмосфера привела к созданию Культа разума, с помощью которого "патриотические" миссионеры стремились заменить католическую церковь в качестве национальной объединяющей силы.
24 ноября 1793 года был издан Декрет о запрете католического богослужения и закрытии всех церквей, которые начали превращать в храмы Разума. Начали устраивать целые ритуалы и шествия, посвященные Культу разума, во время которых принуждали священников отрекаться от сана, грабили церкви, уничтожали христианские священные предметы. В марте 1794 года Культ разума был запрещен, а его лидеров отправили на гильотину.
8. Культ Высшего Существа
Максимилиан Робеспьер.
После запрета Культа разума Максимилиан Робеспьер выступил с речью, предлагающей внедрить гражданскую религию, которая подразумевает поклонение "высшему существу". Он считал, что обществу нужен моральный кодекс, который может быть обеспечен только верой в бессмертие души и верой в высшую силу. Эта религия была официально основана в июне 1794 года во время Фестиваля Высшего Существа.
Целью культа было "развитие гражданственности и республиканской морали". Тем не менее, культ не надолго пережил Робеспьера. Он в конечном счете был отменен властями.
9. Движение тинг
Blut und Boden.
Генрих Гиммлер стремился заменить христианство новой псевдоязыческой религией, которая объединила древнее немецкое язычество, поклонение солнцу и луне, почитание предков и культ природы. Основываясь на романтической идеологии Blut und Boden (кровь и земля), в 1933 году он основал "движение тинг", которое было сосредоточено вокруг древнескандинавских тингов или собраний.
Многие национал-социалисты пренебрежительно относились к христианству и стремились воссоздать "славу" древних германских традиций. Движение стремилось создать театры под открытым под названием thingstatten, основанные на древнегреческих и древнеримских прототипах. Эти театры предполагалось ставить в местах существенных археологических свидетельств древней германской цивилизации.
Здесь ставили thingspiele - псевдорелигиозные комбинации фестивалей, военных церемоний, и моралистических пьес. Неоязыческое движение вскоре было отменено в 1935 году Министерством пропаганды из - за опасений того, что оно сплотит вокруг себя христиан.
10. Богостроительство
Анатолий Луначарский.
Несмотря на то, что в СССР официально был государственный атеизм, некоторые ранние литераторы-большевики выдвигали еретические идеи о взаимосвязи между религией и марксизмом. Они основали движение богостроительства. Одним из основных инициаторов богостроительства был писатель Максим Горький, а главным теоретиком этого движения был Анатолий Луначарский, первый советский нарком просвещения (образования).
Луначарский считал, что религия имеет жизненно важное значение для актуализации человеческого потенциала, и что марксизм может быть преобразован в гуманистическую веру. Карл Маркс якобы был еврейским "подарком человечеству", наравне с Иисусом Христом и Спинозой.
Луначарский считал, что религия является источником человеческого энтузиазма, и поэтому заветы Маркса могут быть достигнуты только через религиозные убеждения. В итоге после прекращения существования так называемой группы "Вперед" в 1913 году богостроительство также исчезло.
Государственный атеизм в СССР.
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