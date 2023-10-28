С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Опять откуда то вытащили эту тупейшую ложь рассчитанную на малограмотных лохов!! Её уже сто раз опровергали! - https:...Почему в Советско...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/gTP1hmyMMqoПочему в СССР пре...
  • Aнатолий Райков
    https://youtu.be/o74kWPsjC1QПочему в СССР пре...

Мир сюрреалистических фотографий: волшебные работы Адама Бёрда


Ворон. Автор: Adam Bird.

Ворон. Автор: Adam Bird.

 

Сюрреализм – огромное поле для деятельности, где любая фантазия может превратиться в реальность. Волшебные работы Адама Бёрда (Adam Bird) переносят зрителя в удивительный мир выдуманных им историй, наполненных яркими персонажами, словно сошедшими с книжных страниц...

Адам удивляет своим необычным видением мира, которое мастерски отражает в своих работах. Благодаря безудержной фантазии и умению находить креативные решения он радует зрителя необычными сюжетами, роскошными, а порой и вовсе драматичными пейзажами, и, конечно же, интересными моделями с весьма экстравагантной внешностью. В итоге получаются концептуальные фотографии с лёгкими нотками сюрреализма, от которых так и веет недосказанностью и интригой.
Современная сказка. Автор: Adam Bird.

Современная сказка. Автор: Adam Bird.

 
Полночь. Автор: Adam Bird.

Полночь. Автор: Adam Bird.

 
Время приключений. Автор: Adam Bird.

Время приключений. Автор: Adam Bird.

 
Под луной и звёздами. Автор: Adam Bird.

Под луной и звёздами. Автор: Adam Bird.

 
Туман. Автор: Adam Bird.

Туман. Автор: Adam Bird.

 
Пропавшая принцесса. Автор: Adam Bird.

Пропавшая принцесса. Автор: Adam Bird.

 
Зонтики. Автор: Adam Bird.

Зонтики. Автор: Adam Bird.

 
Пробуждение тёмной королевы. Автор: Adam Bird.

Пробуждение тёмной королевы. Автор: Adam Bird.

 
Самолётики. Автор: Adam Bird.

Самолётики. Автор: Adam Bird.

 
Шляпа. Автор: Adam Bird.

Шляпа. Автор: Adam Bird.

 
Сказка стара как мир. Автор: Adam Bird.

Сказка стара как мир. Автор: Adam Bird.

 
Дочь моря. Автор: Adam Bird.

Дочь моря. Автор: Adam Bird.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх