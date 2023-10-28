Мир сюрреалистических фотографий: волшебные работы Адама Бёрда

Ворон. Автор: Adam Bird.
Сюрреализм – огромное поле для деятельности, где любая фантазия может превратиться в реальность. Волшебные работы Адама Бёрда (Adam Bird) переносят зрителя в удивительный мир выдуманных им историй, наполненных яркими персонажами, словно сошедшими с книжных страниц...
Адам удивляет своим необычным видением мира, которое мастерски отражает в своих работах. Благодаря безудержной фантазии и умению находить креативные решения он радует зрителя необычными сюжетами, роскошными, а порой и вовсе драматичными пейзажами, и, конечно же, интересными моделями с весьма экстравагантной внешностью. В итоге получаются концептуальные фотографии с лёгкими нотками сюрреализма, от которых так и веет недосказанностью и интригой.
Современная сказка. Автор: Adam Bird.
Полночь. Автор: Adam Bird.
Время приключений. Автор: Adam Bird.
Под луной и звёздами. Автор: Adam Bird.
Туман. Автор: Adam Bird.
Пропавшая принцесса. Автор: Adam Bird.
Зонтики. Автор: Adam Bird.
Пробуждение тёмной королевы. Автор: Adam Bird.
Самолётики. Автор: Adam Bird.
Шляпа. Автор: Adam Bird.
Сказка стара как мир. Автор: Adam Bird.
Дочь моря. Автор: Adam Bird.
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