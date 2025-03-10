Почему работы знаменитых испанских художников XVII века ценятся во всём мире:Сурбаран, Веласкес и др

Большинство испанских мастеров находились под глубоким влиянием великих итальянских живописцев. Испанские художники тщательно изучали итальянские работы и привносили новые элементы в своё искусство. Испания является родиной многих величайших художников мира всех периодов искусства, но самый большой вклад, несомненно, приходится на период барокко XVII века.
1. Антонио де Переда
Помощь Генуе, Антонио де Переда. \ Фото: fr.wikipedia.org.
Антонио де Переда был многогранным художником, который находился под глубоким влиянием венецианского и голландского искусства. Он ввёл символику тщеславия в испанское барокко, мотив, который он перенял из своих исследований голландского искусства.
Биографических данных о жизни Антонио недостаточно, но историки и искусствоведы как один твердят о том, что живопись была у него в крови, так как его отец тоже был художником. Когда он поселился в Мадриде в молодом возрасте, он стал учеником Педро де лас Куэваса рядом с такими важными фигурами, как Хуан Карреньо де Миранда. Он изучал великих итальянских и голландских мастеров и был достаточно удачлив, чтобы завести влиятельных друзей, которые помогли ему получить многочисленные придворные комиссии.
Переда известен в основном своими натюрмортами, но также и рядом исторических работ, выполненных в молодом возрасте. «Помощь Генуе» является, пожалуй, самой ценной его работой, так как служит прекрасным примером разнообразия техник, используемых художником – атмосферная перспектива, сложная и динамичная композиция, отличное использование тёплых цветов.
2. Хосе де Рибера
Мученичество святого Варфоломея, Хосе де Рибера. \ Фото: pinterest.es.
Хосе де Рибера родился в Испании, но большую часть своей жизни провёл в Италии, поэтому его также считают итальянским художником. Его искусство иллюстрирует драматические и реалистические изображения мифологических сцен и сюжетов. Основными элементами его стиля были тенебризм и натурализм, поэтому его картины были чрезвычайно реалистичны и часто ужасны.
Хосе провёл свои первые годы учёбы у Франсиско Рибальты в Валенсии, прежде чем официально переехал в Италию. На протяжении многих лет он жил в важных художественных центрах, таких как Венеция, Рим и Неаполь, где он связался со знаменитыми Караваджистами. Поскольку Неаполь в то время находился под испанским владычеством, испанское гражданство Риберы помогло ему привлечь внимание высокого класса и известных коллекционеров произведений искусства. На самом деле, были времена, когда он считался самым выдающимся художником в Неаполе несмотря на то, что был испанцем.
3. Франсиско Рибальта
Святой Франциск, утешенный ангелом, Франсиско Рибальта. \ Фото: google.com.
Франсиско Рибальта прожил только первую четверть XVII века, но, несомненно, оставил свой след в истории и считается одной из самых влиятельных фигур раннего испанского барокко. Он считается первым испанским художником, принявшим и использовавшим стиль тенебризма в начале 1600-х годов.
В ранний период своей жизни Франсиско жил и писал в Мадриде. Большая часть его работ была заказана религиозными властями, но, к сожалению, только одно произведение искусства из этого раннего Маньеристского периода сохранилось до наших дней. Когда смерть короля Филиппа II в 1598 году положила конец большинству его королевских поручений, художник переехал в Валенсию и открыл собственную мастерскую.
Он писал в самых разных стилях примерно до 1610 года, когда его произведения стали гораздо более реалистичными под влиянием стиля тенебризма. Источник влияния на принятие этого стиля неизвестен, но вполне возможно, что он посетил Неаполь или Рим, где в то время Караваджо имел наибольших последователей. Его недавно принятый стиль повлиял на целое поколение испанских художников эпохи барокко и проложил путь для некоторых из величайших имён в искусстве, таких как Диего Веласкес.
4. Хуан де Вальдес Леаль
Успение Пресвятой Богородицы, Хуан де Вальдес Леаль. \ Фото: amazon.com.
Хуан де Вальдес Леаль был не только художником, но и скульптором и архитектором. Он посвятил своё творчество религиозному искусству, и большинство его работ были заказаны религиозными властями Севильи и Кордовы. Художник известен своими драматическими сюжетами, которые часто даже казались жестокими.
Картина Вальдеса не походила ни на что из того, что создавалось вокруг него. Несмотря на неровности в его стиле, его универсальность в использовании цвета и света была уникальной. Его больше интересовало выражение лица, а не красота.
Он был также соучредителем Севильской Академии искусств вместе с Бартоломе Эстебаном Мурильо, несмотря на абсолютную разницу в их стилях живописи. После смерти Мурильо в 1682 году Вальдес стал самым выдающимся художником в Севилье и продолжал заниматься живописью до конца совей жизни.
5. Клаудио Коэльо
Триумф Святого Августина, Клаудио Коэльо. \ Фото: peregrinosdelaeucaristia.org.
Клаудио Коэльо был одним из последних великих мастеров испанского Золотого века и XVII века. Он черпал вдохновение у знаменитых придворных художников Диего Веласкеса и Хуана Карреньо де Миранды, но также изучал работы великих мастеров, таких как Тициан и Питер Пауль Рубенс, из частных коллекций во время своего ученичества у Франсиско Риси.
Самые доминирующие сюжеты в его картинах были религиозными, и поэтому большинство его заказов поступало от церквей и соборов Мадрида, а также от королевской семьи. На самом деле он был назначен королевским художником Карла II в 1683 году. За годы работы придворным художником он добавил портретную живопись к своему религиозно ориентированному репертуару. В последние годы жизни Клаудио писал меньше работ. Вместо этого он посвятил своё время надзору и реставрации королевских коллекций.
6. Франсиско Риси
Благовещение, Франсиско Риси. \ Фото: artehistoriaestudios.blogspot.com.
Как и многие его знаменитые современники, Франсиско Риси находился под глубоким влиянием венецианского искусства и провёл годы, изучая его. Он также был одним из первых испанских художников эпохи барокко, который ввёл её характерные черты в испанские художественные круги.
Франсиско был разносторонним художником, поэтому заказы поступали из самых разных слоёв общества. Его картины характеризуются богатыми красками, выдающимися композициями и драматическими сюжетами под венецианским влиянием. Конечно, как и большинство его современников, большая часть его работы была сделана для церквей и религиозных властей.
В 1656 году он был назначен художником к королю Филиппу IV, где служил до тех пор, пока не впал в немилость, когда Карл II сел на трон в возрасте четырёх лет. Любопытно, что одним из его преемников на посту художника при короле был один из его величайших учеников – Клаудио Коэльо. Стоит также отметить тот факт, что Франсиско работал до последних дней своей жизни, набирая при этом группы учеников.
7. Хуан Карреньо де Миранда
Карл II Габсбург, король Испании, Хуан Карреньо де Миранда. \ Фото: livejournal.com.
Один из немногих известных испанских портретистов XVII века, Хуан Карреньо де Миранда был одним из самых важных придворных художников в истории Испании. На самом деле он уступает только Диего Веласкесу, чьё влияние отчетливо видно в творчестве Карреньо.
Хуан в основном известен своими портретами, но его репертуар охватывал большинство областей искусства, характерных для эпохи барокко. В первые годы своей жизни он посвятил себя религиозной живописи и получал многочисленные заказы от церквей и соборов.
Только после того, как он был назначен художником к королю в 1669 году, он посвятил свою работу портретной живописи. Его портреты часто были торжественными и строгими, с нейтральным фоном. Он запечатлел истинную элегантность двора без использования сверкающих украшений.
Некоторые из его наиболее ценимых портретов сегодня - портрет «Герцога Пастранского» и «Петра Потёмкина». Тем не менее, он в основном известен серией портретов Карла II, которые изображают различные этапы его жизни.
8. Бартоломе Эстебан Мурильо
Добрый пастырь, Бартоломе Эстебан Мурильо. \ Фото: es.wikipedia.org.
В эпоху тёмного искусства Бартоломе Эстебан Мурильо выделялся среди других испанских художников гораздо более лёгким и светлым стилем живописи. Без сомнения, это может быть одной из главных причин немедленного признания его искусства по сравнению с большинством его знаменитых современников, таких как Веласкес и Эль Греко, которые, несмотря на их бесспорный успех, получили заслуженную оценку почти два столетия спустя.
Мурильо в основном известен своими религиозными картинами, которые остаются одними из самых ценных произведений испанских художников, но он также написал много реалистических картин, изображавших жизнь в XVII веке. Он обладал способностью представлять необыкновенное простым, тонким и гармоничным образом. Художник изображал Христа, Святую Деву и других персонажей из Библии детьми и подростками, делая их невероятно живыми и реалистичными, почти одухотворёнными и по-детски очаровательными. Можно смело предположить, что он создал совершенно новый жанр живописи, который полностью контрастировал с религиозно-тематическими работами его современников.
9. Франсиско де Сурбаран
Апофеоз святого Фомы Аквинского, Франсиско де Сурбаран. \ Фото: fineartphotographyvideoart.com.
Франсиско де Сурбаран всю жизнь был предан вере и религии, и поэтому это были главные темы его творчества. Он хорошо известен использованием светотени в своих картинах, одной из величайших художественных техник, разработанных в эпоху Возрождения. На него оказал глубокое влияние Караваджо, чьё искусство он глубоко изучал и чьи техники, и элементы отчетливо видны через различные картины Сурбарана.
Хотя он был самым известным художником в Севилье в течение многих лет после отъезда Веласкеса в Мадрид, он получил несколько королевских заказов и, как говорят, провёл последние годы своей жизни в бедности.
Когда дело доходит до его картин, они характеризуются более простыми композициями и изображениями реальности, но демонстрируют бесспорный талант Сурбарана как портретиста. Его выдающееся использование света усиливало характеристики его предметов и показывало его абсолютный контроль над выражениями и лицами.
10. Диего Веласкес
Менины, Диего Веласкес. \ Фото: gatropolis.com.
Диего Веласкес в наши дни считается самым выдающимся испанским художником эпохи барокко. Хотя он уже был невероятно успешен при жизни, его по-настоящему оценили столетия спустя, в XIX веке, благодаря его художественному стилю, который явно опередил своё время. Его подход к живописи был индивидуалистическим и контрастировал с традиционными стилями изображения его современности.
Его натуралистический стиль, оказавший впоследствии непосредственное влияние на возникшие стили импрессионизма и реализма, был сосредоточен на достоверном и точном изображении сцен, что было необычно для художников этого и любого предшествующего периодов в искусстве.
Хотя Веласкес был самой важной фигурой при дворе короля Филиппа IV и всю свою жизнь рисовал за гонорары, он глубоко интересовался жизнью простого человека и написал большое количество повседневных сцен с участием простых людей, как в его знаменитом произведении «Менины». На самом деле, в отличие от большинства своих современников, он интересовался всеми жанрами живописи, относился к каждому с совершенством, поэтому ни один другой испанский художник эпохи барокко не мог сравниться с гениальным Веласкесом.
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