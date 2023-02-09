Лайфхаки, которые помогут сэкономить много времени

Для современной хозяйки значение имеет каждая сэкономленная минута. Зачем тратить на решение разных бытовых проблем много времени, если задачи можно упростить с помощью супер простых, но невероятно эффективных лайфхаков.

Взяв на заметку эти идеи, вы сэкономите много времени, которое сможете потратить на более приятные занятия.

Моментально и без каких-либо проблем отмыть стыки пластиковых окон поможет обычная губка для мытья посуды. Сделайте на губке разметку в соответствии с шириной пазов на окнах. После этого сделайте по намеченным линиям надрезы канцелярским ножом и используйте губку для уборки.







Еще одна отличная идея для чистки окон: наденьте на заднюю часть фена медицинскую маску и закрепите сверху обрезанную пластиковую бутылку с широким горлышком. Такой минипылесос быстро уберет весь труднодоступный мусор.







Слетевший бегунок молнии можно буквально за минуту починить с помощью вилки.







Забудьте о волосах и шерсти на полу с этим лайфхаком. Просто приклейте к щетке швабры полосу двустороннего скотча. Во время уборки волосы, шерсть и другой мелкий мусор приклеятся к скотчу, и пол будет идеально чистым.







Пятилитровая бутылка упростит работу на кухне. Надрежьте верхнюю часть бутылки, отогните ее и зажмите дверцей шкафа, чтобы получить небольшое мусорное ведерко.







Крючки на липучках — незаменимая вещь в быту. С их помощью можно сделать удобный держатель для крышек от кастрюль и сковородок.







На двух крючках можно зафиксировать рулон с целлофановыми пакетами, или пищевую пленку.







Чтобы сделать удобные кухонные щипцы, просто соедините две ложки между собой с помощью канцелярского зажима.







Очистить виноград от кожуры проще простого. Для этого вырежьте сектор кожи с помощью зубочистки. После этого можно аккуратно достать мякоть.







Если у крышки кастрюли сломалась ручка, замените ее на ручку от бутылки растительного масла.









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