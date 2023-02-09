Для современной хозяйки значение имеет каждая сэкономленная минута. Зачем тратить на решение разных бытовых проблем много времени, если задачи можно упростить с помощью супер простых, но невероятно эффективных лайфхаков.
Взяв на заметку эти идеи, вы сэкономите много времени, которое сможете потратить на более приятные занятия.
Моментально и без каких-либо проблем отмыть стыки пластиковых окон поможет обычная губка для мытья посуды. Сделайте на губке разметку в соответствии с шириной пазов на окнах. После этого сделайте по намеченным линиям надрезы канцелярским ножом и используйте губку для уборки.
Еще одна отличная идея для чистки окон: наденьте на заднюю часть фена медицинскую маску и закрепите сверху обрезанную пластиковую бутылку с широким горлышком. Такой минипылесос быстро уберет весь труднодоступный мусор.
Слетевший бегунок молнии можно буквально за минуту починить с помощью вилки.
Забудьте о волосах и шерсти на полу с этим лайфхаком. Просто приклейте к щетке швабры полосу двустороннего скотча. Во время уборки волосы, шерсть и другой мелкий мусор приклеятся к скотчу, и пол будет идеально чистым.
Пятилитровая бутылка упростит работу на кухне. Надрежьте верхнюю часть бутылки, отогните ее и зажмите дверцей шкафа, чтобы получить небольшое мусорное ведерко.
Крючки на липучках — незаменимая вещь в быту. С их помощью можно сделать удобный держатель для крышек от кастрюль и сковородок.
На двух крючках можно зафиксировать рулон с целлофановыми пакетами, или пищевую пленку.
Чтобы сделать удобные кухонные щипцы, просто соедините две ложки между собой с помощью канцелярского зажима.
Очистить виноград от кожуры проще простого. Для этого вырежьте сектор кожи с помощью зубочистки. После этого можно аккуратно достать мякоть.
Если у крышки кастрюли сломалась ручка, замените ее на ручку от бутылки растительного масла.
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Лайфхаки, которые помогут сэкономить много времени
Для современной хозяйки значение имеет каждая сэкономленная минута. Зачем тратить на решение разных бытовых проблем много времени, если задачи можно упростить с помощью супер простых, но невероятно эффективных лайфхаков.
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