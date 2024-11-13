Плавающий «топор», судно на «ножках»: коммерческие суда со сверхвозможностями

Необычные вызовы требуют нестандартных решений. Создатели промышленных, коммерческих и научно-исследовательских судов знают об этом получше остальных. Чтобы убедиться, достаточно взглянуть на некоторые специальные корабли, созданные для нужд человеческого хозяйства. При всей кажущейся тривиальности назначения подобных работяг, их форма зачастую принимает самый необычный вид.
1. «Bottsand» - судно-ножницы
Машина для уборки нефти. /Фото: bezformata.com.
Если не застать судно «Bottsand» за работой, то сложно заметить в нем хоть что-то необычное. В сложенном состоянии эта морская машина выглядит абсолютно тривиально. Однако, в рабочем положении корпус «Bottsand» раздвигается подобно ножницам под углом до 65 градусов. Необходима эта функциям для работы с нефтяными пятнами, а точнее для их уборки. За раз судно способно «схватить» и собрать до 40 квадратных метров плавающего загрязнения. Сборка осуществляется при помощи специальных насосов, которые отфильтровывают нефть от воды. Построено уникальное судно было в 1986 году. Еще одно идентичное – «Eversand», собрали в 1988. Оба принадлежат Германии и используются по сей день. Увы из-за технической сложности и узкой специализации, широкого распространения в судостроении конструкция не получила.
2. «Seaspan Survivor» - баржа-перевертыш
Машина для перевозки дерева. /Фото: flickr.com.
Переворачивающаяся баржа – это повод для сигнала «SОS». Если только речь не идет о судах вроде канадского «Seaspan Survivor». Для этой 122-метровой баржи переворачиваться (но не до конца) не просто нормально, а часть работы! Необычная функция сильного крена предусмотрена специально для выгрузки леса, перевозкой которого баржи вроде «Seaspan Survivor» и занимаются. Неожиданный кульбит позволяет ускорить и упростить один из этапов транспортировки ценного промышленного сырья. Переворачивается баржа конечно же при помощи отсеков с балластом.
3. «Orange Ocean» - танкер-соковоз
Соковоз для концентрата. /Фото: maritimeoptima.com.
На первый взгляд в «Orange Ocean» нет ничего примечательного. Со стороны судно легко принять за танкер… Собственно, танкером оно и является! Все мы привыкли, что в первую очередь подобные суда возят нефть, сжиженный газ и другие продукты химической промышленности. Но правда в том, что сегодня существуют, в том числе танкеры для доставки пищевых продуктов. Причем, танкеры для транспортировки фруктового сока вроде «Orange Ocean» — это еще далеко не самая экзотическая разновидность подобных судов. Например, существуют даже танкеры для вина… Только подумайте, сколько вкуснейшего сока или горячительного можно закачать в 170-метровую махину! К слову, перевозят таким образом чаще всего не готовый к продаже продукт, а концентрат, использующийся для приготовления напитков.
4. «Ramform» - судно-утюг
Исследовательский корабль. /Фото: topwar.ru.
Если видишь судно откровенно странной формы, знай – оно или производственное, или научно-исследовательское. В случае с «Ramform» справедливо последнее. Необычная форма, напоминающая утюг, связана с желанием конструкторов придать судно максимальную устойчивость на волнах. Необходимо это для нормальной и безопасной работы научно-исследовательского оборудования. В процессе работы корабль растягивает вдоль дна «сейсмоприемные косы» – тросы со специальными микрофонами, которые используются для геологической разведки. Общее количество таких кос составляет 20 штук, а максимальная длина троса может достигать в процессе работы 9.5 км! Основная область применения «Ramform» - поиск залежей нефти.
5. «BOKA Vanguard» – супер-пупер баржа
Перевезет, что угодно. /Фото: portalmorski.pl.
Полупогружное тяжеловесное судно с размером палубы 70х275 метров. Ранее оно было известно под названием «Dockwise Vanguard». Применяется сие чудо человеческого инженерного гения в двух качествах. Во-первых, «BOKA» может использоваться в качестве супер-баржи для доставки огромных грузов. Собственно, именно в этом качестве корабль и применяют чаще всего. Но что именно она перевозит? Лучшей иллюстрацией профессиональной деятельности судна является его первый грузовой рейс – доставка к месту установки 53-тысяча тонной нефтяной платформы Malo! Во-вторых, «BOKA» используется в качестве плавучего дока. На сегодняшний день это судно остается самым большим в своем роде и согласно техническим выкладкам способно перевозить по морю грузы до 110 тысяч тонн. Для сравнения «типичная» 9-этажка весит всего примерно 1.3-1.9 тысячи тонн. Разработано и построено было специалистами из южнокорейской Samsung Heavy Industries.
6. «RP FLIP» - плавающий топор
Научно-исследовательское судно. /Фото: flickr.com.
Окажись любой другой корабль в таком же состоянии, какое «RP FLIP» принимает в рабочем положении, он почти моментально ушел бы на дно как брошенный в воду топор. Но наш герой не таков. Этот «топор» не только не тонет, но и вполне себе уверенно движется по волнам в вертикальном положении (правда, очень небыстро). Используется «FLIP» в качестве научно-исследовательского судна для изучения морских вод и дна. Что интересно, внутри корабля вся мебель и оснащение продублированы с учетом работы в двух состояниях. Касается это, в том числе туалетов. Некоторые же вещи, например, столы и кровати установлены на специальном поворотном оборудовании.
7. «TIV MPI Resolution» - судно на ножках
Для установки ветряков. /Фото: author.today.
Еще одно необычно промышленное судно. На сегодняшний день существует много плавучих кранов, однако у «Resolution» своя особая ниша применения. Используется чудное судно на ножках для установки морских ветряных электростанций. В нормальном состоянии корабль мало, чем отличается от любого другого строительного судна. Те самые «ноги» появляются только в процессе установки электрооборудования. С их помощью кран может подниматься над уровнем воды на высоту от 3 до 46 метров, в зависимости от глубины прибрежной полосы. На сегодняшний день 130-метровый гигант существует в единственном виде и используется китайскими компаниями. Разработано и построено судно также в Китае.
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